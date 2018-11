Expedition bis an die Grenzen des Verstands

Seine Gedanken strapazieren das Denkvermögen bis an die äußerste Grenze. Der geniale, weltfremde Logiker Kurt Gödel gilt als einer der bedeutendsten Denker

des 20.Jahrhunderts. Mit seinem Freund Albert Einstein philosophiert er über Mathematik, Macht und

Ohnmacht des Denkens, über Gott und die Welt.

Zwei Herren fern der Heimat. Zwei Freunde, zwei Genies: Kurt Gödel und Albert Einstein in der Emigration nach Amerika.

Der eine im eleganten Leinen-Zweireiher, der andere in einer faltigen, fleckigen Hose, die von Hosenträgern gerade noch oben gehalten wird. Mit ihren Kugelschreibern in der Brusttasche sehen sie nicht wie zwei der bedeutendsten Wissenschaftler des 20.Jahrhunderts aus, sondern eher wie ein Baumarktfilialleiter und sein junger Stellvertreter. Gemeinsam schlendern sie durch den Park des „Institute for Advanced Studies“ in Princeton bei New York, eines Zentrums der Genies einer der renommiertesten Universitäten der Welt. Der müde gewordene Einstein, der auf die Siebzig zugeht, meint, er komme nur mehr ins Institut, „um das Privileg zu haben, mit Gödel zu Fuß nach Hause gehen zu dürfen“.

Kurt Gödel. Er ist wenig bekannt, doch in Fachkreisen gilt er als ein beeindruckender Denker. Seine Gedanken inspirieren Philosophen bis heute. Seine bahnbrechenden Thesen, die die Fundamente der Mathematik erschüttern und die Logik seiner Zeit massiv beeinflussen, faszinieren nicht nur Einstein. Der Physiker philosophiert mit Gödel über Macht und Ohnmacht des Denkens, über Gott und die Welt. Einem anderen Freund, dem auch in Princeton lebenden österreichischen Ökonomen Oskar Morgenstern, sagt Einstein, Gödels Arbeiten seien die wichtigsten Beiträge zur Relativitätstheorie seit seinen eigenen Forschungen.

Schon als Buben nennt man Kurt in seiner Heimatstadt Brünn den Herrn Warum. Er ist scheu, hochintelligent, verschlossen. Er leidet unter Hypochondrie und regelmäßigen Anfällen von rheumatischem Fieber. Er ist still und schmächtig, trägt große, runde Hornbrillen, deren Gläser fingerdick sind. Der Bub ist ein in seinen Büchern versunkener, weltfremder Außenseiter, der schon lange bevor der Begriff Nerdaufkam, einer war. Einer, der auch sonntags lieber zu Hause bleibt, wenn der stolze Vater – der wohlhabende Miteigentümer einer Textilfabrik ist der erste Brünner, der ein luxuriöses Chrysler-Automobil besitzt, – mit der Familie zum Ausflug ausfährt.



Unglaubliches Talent. Sehr früh zeigt sich Kurts unglaubliches Talent: Bereits als Gymnasiast beherrscht er den gesamten mathematischen Hochschulstoff. Nach der Matura studiert er in Wien Physik, Mathematik und Philosophie. Hier, im Wien der Zwischenkriegszeit, wird gerade alles infrage gestellt. Die Psychoanalyse erschüttert das Seelenleben, die Moderne bahnt sich mit Zwölftonmusik im Ohr ihren Weg, ein Klub von Wissenschaftlern, der Wiener Kreis, formiert sich. Die Genialität Gödels bleibt in dieser Vereinigung rund um Moritz Schlick nicht lange unbemerkt. Ab 1926 nimmt der zielstrebige Gödel regelmäßig an den Treffen am Donnerstagabend teil.

Wenn er nach den elitären Diskussionen nach Hause kommt, bemerkt er immer wieder ein aufreizend ungewöhnliches Mädchen, das aus dem gegenüberliegenden Haus huscht. Nach längerer Recherche ist klar: Die Nachtarbeiterin mit dem Feuermal im Gesicht ist Revuetänzerin im Nachtfalter, einem Kellerlokal am Petersplatz.

1928 wagt der scheue Denker erstmals den Weg in den verruchten Untergrund. Die sieben Jahre ältere Adele Porkert, bei der er auch mütterliche Zuneigung sucht – sie gesteht später einer Freundin: „Ich muss ihn halten wie ein Baby“ – zieht ihn magisch an, doch es dauert lange, bis er die Königin der Nacht erobert.

In seiner zutiefst bürgerlichen Familie sorgt die Beziehung des Genies mit der Tänzerin für Aufruhr. Erst mehr als zehn Jahre nach ihrer ersten Begegnung heiraten Adele und Kurt. Die Ehe bleibt kinderlos, als Baby fungiert der Ehemann. Ein Leben lang hält Adele zu Kurt, auch als sein immer stärker werdender Verfolgungswahn die Ehe fast unerträglich macht. 1931 erschüttert Gödel mit einem Geniestreich – einem der wesentlichsten Sätze der modernen Logik, dem „Unvollständigkeitssatz“ – nachhaltig die Welt der Mathematik.

Der erst 25-Jährige zeigt Philosophen und Mathematikern die Grenzen ihres Wissens auf. Seine Annahme, die er auf nur wenigen Seiten in einem Aufsatz festhält, besagt vereinfacht, dass in einem System von klaren Regeln Aussagen möglich sind, die zwar wahr, aber nicht mit den Regeln dieses Systems beweisbar sind. Die Mathematiker sind durch Gödel von einem Korsett befreit, doch ihr Selbstvertrauen ist erschüttert.

Manche sehen Gödels These, die die Grundfesten der Naturwissenschaften erschüttert, als „wichtigsten Schritt in der Logik seit Aristoteles“, doch viele sind damit nicht einverstanden. Auch Ludwig Wittgenstein kritisiert Gödel scharf. Beim Erscheinen von Wittgensteins „Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik“ revanchiert sich Kurt Gödel, er zweifelt am Verstand des Philosophen: „Meint er das ernst? Er macht bewusst triviale, unsinnige Aussagen.“

Als Gödel, an Beklemmungszuständen leidend und seiner Meinung nach schwer krank, die Einberufung zur Wehrmacht droht, und nachdem er an der Strudlhofstiege von einem Trupp junger Nazis attackiert wird, weil sie ihn für einen jüdischen Intellektuellen halten, entschließt er sich 1940 Wien zu verlassen. Das Ehepaar Gödel erreicht in Moskau die letzte Transsibirische Eisenbahn, die an das Ufer des Pazifiks fährt. Danach geht es per Schiff nach Japan und San Francisco. Und schließlich nach Princeton in der Nähe New Yorks, wo er schon Jahre zuvor Gastvorträge gehalten und die Freundschaft mit Einstein begonnen hat.

An seinem 70. Geburtstag ist Einstein allerdings über die Besessenheit seines Freundes Gödel bestürzt: Er überreicht Einstein bei der Geburtstagsfeier als Geschenk eine Berechnung, die beweisen soll, dass seine allgemeine Relativitätstheorie ein Universum zulässt, in dem Zeitreisen in die Vergangenheit möglich sind – ein schockierender Gedanke. Auch für Einstein.

1955, nach dem Tod des engen Vertrauten Einstein, zieht sich Gödel immer mehr zurück und vereinsamt völlig. Wenn er das Haus zu einem kurzen Spaziergang verlässt, dann nur in Skimaske mit Augenlöchern. 1970 muss er seine letzte Publikation zurücknehmen – aufgrund der Wirkung von Psychopharmaka hatte er massive Fehler übersehen.



Ängste. Seit mehr als 20 Jahren protokolliert der Hypochonder täglich Körpertemperatur und die Übersäuerung des Magens. Seine Angsterkrankung wird immer massiver, er fürchtet sich vor der Ausdünstung von Heizung und Kühlschrank, glaubt ständig, man wolle ihn vergiften. Seine Frau muss alle Mahlzeiten vorkosten, er ist von ihrer Pflege total abhängig. Als sie nach einem Schlaganfall für ein halbes Jahr ins Krankenhaus muss, stellt der Rationalist Gödel wegen seiner Vergiftungsängste die Nahrungsaufnahme ein.

Kurt Gödel stirbt kaum 30 Kilo schwer an Auszehrung und Unterernährung. Eingerollt, mit angezogenen Knien. Wie ein Baby im Mutterleib. ?

IN 30 SEKUNDEN

KURT GÖDEL

1906 1906 Geburt. 28. April in Brünn.

1926 1926 Aufnahme in den Wiener Kreis.

1931 1931 Bahnbrechend. Der „Unvollständigkeitssatz“.

1940 1940 Emigration in die USA.

1978 1978 Tod. 14. Jänner in Princeton.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.11.2018)