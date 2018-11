Bildungsministerium verbannt Sexualkundeverein aus Klassenzimmern

Er wolle "jungen Menschen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Freundschaft, Liebe und Sexualität Orientierung" bieten, heißt es auf der Homepage des Vereins TeenSTAR, der in Schulen Sexualpädagogik anbietet. Damit ist es nun vorbei. Das Bildungsministerium hat entschieden, den umstrittenen Verein aus Österreichs Schulen zu verbannen, wie der ORF berichtet. Die Inhalte seien bedenklich und nicht im Einklang mit dem österreichischen Lehrplan, heißt es son Seiten des Ministeriums.

Der Verein, der über 10 Jahre in Schulen tätig war, war schon vor einiger Zeit mit äußerst fragwürdigen Inhalten aufgefallen. So finden sich in den Unterlagen über Lehrinhalte, die in der Wochenzeitung "Falter" veröffentlicht wurden, etwa Passagen, in denen Homosexualität als heilbar dargestellt wird. Sex solle nicht vor der Ehe praktiziert werden, außerdem sei Selbstbefriedigung schlecht für das Selbstwertgefühl und werde mit Drogen und Süchtigen gleichgestellt, berichtet eine Sozialpädagogin, die sich bei TeenSTAR zusätzlich ausbilden lassen wollte, dem ORF.

Kinder würden missioniert werden, die Inhalte hätten mit Sexualpädagogik nichts zu tun, sagt die Pädagogin, die den Verein HOSI Salzburg (Homosexuelle Initiative) auf den Fall aufmerksam gemacht hat. Der Verein TeenSTAR propagiere ein "christlich-fundamentalistisches ultrakonservatives Weltbild", sagte Paul Haller, Geschäftsführer der HOSI Salzburg dem ORF. „Die Ansicht, dass Homosexualität eine Identitätsstörung sei, die geheilt werden könne, war schon in den 1990er Jahren veraltet“.

International aktiver Verein

Laut "Falter" ist dürfte die Organisation international vernetzt sein, einen ultrakonservativen christlichen Hintergrund haben und auch in Deutschland, der Schweiz und Südtirol aktiv sein. In Österreich wird sie vom Institut für Ehe und Familie empfohlen, das eine Einrichtung der Österreichischen Bischofskonferenz ist.

Die Salzburger Bildungsdirektion wies bereits im Oktober Salzburger Pflichtschulen an, bis auf Weiteres Workshops mit TeenSTAR zu unterlassen. Das Bildungsministerium entschied am Dienstag nach einer internen und externen Prüfung durch Experten, dass österreichische Schulen nicht mehr mit dem Verein zusammenarbeiten dürfen.

