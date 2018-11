Heizstrahler explodiert: Mann in Kärnten schwer verletzt

In einem Wohnhaus in der Gemeinde Frauenstein in Kärnten (Bezirk St. Veit) hat es am Mittwoch gegen 9.00 Uhr eine Explosion gegeben. Ein 37-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, bestätigte ein Polizeisprecher. Explodiert war nicht - wie zunächst angenommen - eine Gastherme, sondern ein gasbetriebener Heizstrahler. Der Heizstrahler stand im Schlafzimmer des alleinstehenden, 37-jährigen Mannes, der bei dem Vorfall Verbrennungen erlitt.

Der Mann, der geschlafen hatte, wachte durch den Knall auf. Die Schlafzimmerfenster gingen zu Bruch. Auch ein Nachbar hörte die Explosion. Er eilte herbei, versorgte den Verletzten und alarmierte die Rettung. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 37-Jährige ins Klinikum Klagenfurt gefahren. Was die Ursache für die Explosion war, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Brandgruppe des Landeskriminalamts.

(APA)