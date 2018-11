Arche Noah sieht sich nach Streit auf Kurs

Wien/Schiltern. „Die Arche Noah ist wieder in sicheren Gewässern“: Das war die Botschaft, die am Mittwoch im Beisein prominenter Unterstützer wie den Spitzenköchen Paul Ivić, Josef Floh und Paradeiserbauer Erich Stekovics verkündet wurde.

Der Verein, der mehr als 15.000 Mitglieder hat und sich seit 28 Jahren der Pflanzenvielfalt verschrieben hat, ist vielen durch den Schaugarten in Schiltern und seine Jungpflanzen bekannt. Im Saatgutarchiv hat der Verein 5500 Samensorten, in Wien und in Brüssel betreibt er Lobbying für Biodiversität.

Im Sommer war intern ein heftiger Streit über die zukünftige Ausrichtung des Vereins und seiner GmbH ausgebrochen. Die Sache ist kompliziert, sie gipfelte im November in der Absetzung von Obmann Christian Schrefel, der den neu gewählten Vereinsvorstand für illegitim hält, Klagen inklusive.

Die neue Führung unter Simone Schneeweiss zeigt sich optimistisch. So sei eine Klage abgewiesen worden. Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung im Dezember wolle man den Verein „besenrein“ übergeben. Man gehe mit Elan in Richtung des 30. Vereinsjubiläums 2020. „Die Arche Noah als Bewegung hält das aus.“ (beba)

