Wien errichtet das fünfte Frauenhaus

Wien. Wien bekommt ein fünftes Frauenhaus. 50 zusätzliche Plätze für Frauen, die von Gewalt betroffen oder gar an Leib und Leben bedroht sind, kündigte Frauenstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Mittwoch in einer Pressekonferenz an. Der Baubeginn wird 2020 erfolgen, die Eröffnung 2022. Außerdem startet die Stadt eine Kampagne gegen Gewaltbagatellisierung.

34 Frauen 2017 ermordet

„Es braucht ein fünftes Haus, damit wir weiterhin alle Frauen aufnehmen können“, verwies Andrea Brem, Geschäftsführerin des Vereins Wiener Frauenhäuser, auf die wachsende Stadt, aber auch auf alarmierende Zahlen in Zusammenhang mit Gewaltdelikten gegen Frauen.

Laut jüngster Statistik des Bundeskriminalamts für das Jahr 2017, die derzeit Rufe nach mehr Prävention laut werden lassen, wurden in Österreich 34 Frauen ermordet. Außerdem wurde eine gestiegene Anzahl von Anzeigen wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs registriert.

Die Wiener Frauenhäuser feiern dieser Tage ihr vierzigjähriges Bestehen. 175 Plätze, verteilt auf vier Häuser, gibt es derzeit. Aus Sicherheitsgründen werden die Standorte nicht öffentlich gemacht. Dazu kommen noch 54 Übergangswohnungen für Betroffene.

Allein im Vorjahr wurden in den vier Häusern 624 Frauen und 640 Kinder betreut, resümierte Gemeinderatsabgeordnete und Vereinsvorsitzende Martina Ludwig-Faymann (SPÖ). Seit Gründung waren es gut 17.000 Frauen und in etwa ebenso viele Kinder. Mit dem fünften Haus werden also weitere 50 Plätze geschaffen.

Gewalt gegen Frauen gelte teilweise noch immer als ein Kavaliersdelikt, so Brem. Deshalb startet die Stadt bzw. der Frauen-Notruf (01/717 19) nächste Woche eine Kampagne, in der Stereotype aufgegriffen werden. Sätze wie „Kein Wunder, so wie sie immer angezogen ist“ oder „Weil sie immer so viel trinkt“ dürfe man so nicht stehen lassen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.11.2018)