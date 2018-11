Yoga - das Ende des Schweigens

Wien. „#MeToo im #Yoga (Ein #Aufschrei)“ – mit diesem Titel beginnt Sybille Ebner ihren Eintrag. Sie nimmt Bezug auf die aktuellen Aufdeckungen der „Presse am Sonntag“ rund um die Yogagruppe Agama in Thailand und Linz, bei der es Übergriffsvorwürfe gibt. „Wer sich jetzt fragt, wie etwas so Schreckliches gerade in einem vermeintlich so achtsamen Umfeld wie der Yogaszene passieren kann, dem möchte ich gern eine Antwort darauf geben: Das unerträgliche Schweigen macht's möglich.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.11.2018)