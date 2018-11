Millionär gesucht: Lotto-Gewinner hat sich noch nicht gemeldet

Der Sologewinner des ersten Lotto-Siebenfachjackpots in Österreich hat sich knapp zwei Tage nach der Ziehung noch nicht gemeldet. Das gaben die Lotterien am Freitag auf APA-Nachfrage bekannt. Auf den Spielteilnehmer aus dem Waldviertel warten seit Mittwochabend 14,9 Millionen Euro. Bereits seit September unbekannt ist unterdessen ein Sechsfachjackpot-Millionär eines in Wien gespielten Scheins.

Nachdem noch nie zuvor sieben Mal hintereinander der Jackpot nicht geknackt worden war und nur auf einem Tippschein am Mittwochabend "die sechs Richtigen" waren, darf sich ein Niederösterreicher über einen Rekordgewinn beim Lotto "6 aus 45" freuen. Er hatte Quicktipps für zehn Euro gespielt und muss sich nun wie alle Großgewinner mit dem Kunden-Servicecenter der Lotterien in Verbindung setzen.

Drei Jahre Zeit

Auch anonym kann das Geld abgehoben werden: "Sie müssen dabei Ihren Namen nicht bekannt geben und können völlig anonym bleiben, wenn Sie das wünschen. Sie haben grundsätzlich drei Jahre Zeit, Ihren Gewinn geltend zu machen. Danach verfällt Ihr Gewinnanspruch", heißt es auf der Homepage der Lotterien.

"Das Geld kommt dann in den Topf der nicht behobenen Gewinne", erläuterte Pressesprecherin Gerlinde Wohlauf. Dieser werde für Sonderrunden, wie bei der Zusatzverlosung von Autos oder Reisen, verwendet. In der Regel komme das Geld aus nicht abgeholten Dreiern und Vierern, betonte sie. "Gerade bei aufmerksamkeitsstarken Runden kontrolliert eigentlich jeder innerhalb kurzer Zeit seinen Schein", ging Wohlauf davon aus, dass sich der Siebenfachjackpot-Gewinner demnächst meldet. Jedenfalls ist die Vorlage der Original-Quittung (keine Kopie) notwendig, um das Geld zu erhalten.

Lotto: Sieben Fragen zum Siebenfachjackpot

Diese sollte auch einer der beiden Sechsfachjackpot-Gewinner vom 12. September noch haben, um zu seinem finanziellen Glück zu kommen. "Millionär gesucht: Wem gehören die 5,1 Mio. Euro?", schrieben die Lotterien bereits am 8. November auf ihrer Facebook-Seite. Einer der Spielteilnehmer der in Wien aufgegebenen Scheine ließ sich seinen Gewinn bereits überweisen, der andere hat sich bis heute nicht gemeldet, bestätigte Wohlauf am Freitag. Es könne also nicht schaden, alte Quittungen zu überprüfen, informierten die Lotterien. Die gezogenen Zahlen vom 12. September lauten: 8, 12, 20, 23, 37, 42, Zusatzzahl 19.

