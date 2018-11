Grazer Zukunftssuche

Wien. „Kultur schafft urbane Zukunft.“ Das ist das Motto der Ausschreibung für das „Graz Kulturjahr 2020“. Sie wurde 150 Personen der Kunst- und Wissenschaftsszene in der steirischen Landeshauptstadt und am Freitag in Wien von Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) und Kulturjahr-Manager Christian Mayer präsentiert.

Einzelpersonen und Institutionen seien eingeladen, sich in konkreten Projekten Gedanken zu machen, „wie wir in 20 oder 30 Jahren in Graz leben wollen“, so Riegler. Die Themen reichen vonMigration und Diversität bis zu Auswirkungen der Digitalisierung. Die Einreichfrist endet am 18. März 2019. Bis Juni will der Programmbeirat über die Einreichungen entschieden haben. Mit dabei: MAK-Generaldirektor Christoph Thun-Hohenstein, Droschl-Verlagsleiterin Annette Knoch, Monika Pessler, Direktorin des Sigmund-Freud-Museums, Darrel Toulon, Ex-Ballettdirektor der Oper Graz

Im Juli sollen die Projekte in der letzten Grazer Gemeinderatssitzung vor dem Sommer beschlossen werden. Fünf Millionen Euro stehen als Programmbudget zur Verfügung, weitere 700.000 Euro sind für Organisation und Marketing vorgesehen. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.11.2018)