Nachfolge von Vassilakou bis Dienstag geklärt

Wien. In wenigen Tagen ist geklärt, wer Maria Vassilakou als Nummer eins der Wiener Grünen, und damit auch als Vizebürgermeisterin und Stadträtin, nachfolgt: Die parteiinterne Briefwahl geht ins Finale. Bis Montag, 17 Uhr müssen die Stimmzettel eingelangt sein. Unmittelbar danach beginnt die Auszählung. Ein Ergebnis soll es noch in der Nacht auf Dienstag geben.

Fünf Bewerber kämpfen um den Spitzenposten. Formal wird darüber entschieden, wer für die Hauptstadt-Grünen bei der kommenden Wien-Wahl 2020 als Spitzenkandidat(in) ins Rennen geht.

Realpolitisch geht es auch um das wichtige Verkehrs- und Stadtplanungsressort sowie das Vizebürgermeisteramt. Beide Funktionen bekleidet Vassilakou in der rot-grünen Stadtkoalition seit 2010. Im September hatte sie angekündigt, sich bis Sommer 2019 zurückzuziehen. Ihre Nachfolge antreten wollen Klubobmann David Ellensohn, die beiden Gemeinderäte Birgit Hebein und Peter Kraus, der Meidlinger Bezirksrat Benjamin Kaan und die Ärztin Marihan Abensperg-Traun. Letzteren beiden werden nur Außenseiterchancen eingeräumt.

3397 Grüne entscheiden

Wer das Rennen macht, darüber entscheiden 3397 stimmberechtigte Personen – Parteimitglieder und externe Wähler, die sich im Vorfeld gegen eine Gebühr haben registrieren lassen. Gewählt wird erstmals per Brief. Die Stimmzettel wurden vor rund zwei Wochen verschickt und müssen bis Montag retourniert werden. Für Spätentschlossene richten die Grünen am Montag noch ein Wahllokal vor der Parteizentrale in der Lindengasse ein.

Um als Sieger hervorzugehen, braucht es eine einfache Mehrheit. Laut Partei ist geplant, das Resultat gleich nach Vorliegen zu veröffentlichen. Das dürfte erst in der Nacht auf Dienstag sein. Stunden später soll sich die neue Nummer eins der Öffentlichkeit präsentieren. Seinen ersten großen Auftritt vor der eigenen Basis darf der Spitzenkandidat bzw. die Spitzenkandidatin bereits am Samstag, 1. Dezember, bei der Landesversammlung absolvieren. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.11.2018)