Sicherheitsdienst: „Ich kann Selbstverteidigung“

Ein Rechtsradikaler, der sich als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma tarnt. Einer, der im Parlament herumschleicht, mit seiner elektronischen Berechtigungskarte Türen öffnet und streng geheime Interna auskundschaftet. Einer, der den Untersuchungsausschuss zur Affäre um den Verfassungsschutz, BVT, nutzt, um Infos aufzuschnappen, die er prompt der Neonazi-Szene „steckt“. Dieses Worst-Case-Szenario ist seit Tagen großes, öffentliches Thema.



So schlimm wie hier beschrieben ist die Sache aber bei Weitem nicht. Dennoch: Den besagten Securitydienst-Mitarbeiter gibt es wirklich. Thomas C. (24) und sein Dienstgeber, das weltweit tätige Sicherheitsunternehmen G4S, haben sich mittlerweile einvernehmlich getrennt. Ein Kündigungsgrund lag nicht vor.



Dokumentiert ist, dass C. eine Nähe zur Galionsfigur der österreichischen Rechtsextremen, Gottfried Küssel, hat. Und dass C. ausgerechnet beim BVT-U-Ausschuss (dort geht es auch um Erkenntnisse zur rechtsextremen Szene) für Sicherheit sorgen sollte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.11.2018)