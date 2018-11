Ski fahren um jeden Preis

Twitter ist ein Hund. Seit vier Jahren schaufeln sie in Kitzbühel Mitte Oktober aus großen Depots den Schnee auf zwei Pisten, verteilen ihn auf eine Länge von knapp zwei Kilometern und starten damit die Wintersaison. Heuer aber postete jemand ein Foto von den weißen Streifen in einer grün-braunen Landschaft unter einem strahlend blauen Himmel auf dem sozialen Netzwerk. Und weil man in Wien zu der Zeit gerade überlegte, ob man vielleicht noch einmal schwimmen gehen soll (am Samstag, 13. Oktober, hatte es 22 Grad) und die lautstärkste Twitteria in der Bundeshauptstadt angesiedelt ist, glaubte man, die Welt gehe unter. Jetzt sei wohl endgültig die „Piefke-Saga“ von Felix Mitterer Realität geworden.



Man gewöhnt sich besser an solche Anblicke, wie man sie vor einigen Jahren auch in Schladming sah. Die Temperaturen mögen sich nicht wie Winter anfühlen, aber die Seilbahnen, die Zehntausenden Beschäftigten und insgesamt die österreichische Wirtschaft brauchen Schnee und Skipisten – und dafür ist kein Preis zu hoch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.11.2018)