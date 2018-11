Harry Potters zauberhaftes Österreich

Es ist ein kleiner Hinweis, der Raum für große Überlegungen öffnet: Im Film „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ (jetzt im Kino), der die Vorgeschichte der „Harry Potter“-Bücher erzählt, weist eine kurze Szene nach Österreich. Man sieht eine Festung in den Bergen, „Nurmengard Castle, Austria“ wird dazu eingeblendet.



Für österreichische „Harry Potter“-Fans ist das aufregend: Die Zauberersaga spielt sich vor allem in Großbritannien ab, die Autorin, J. K. Rowling, baute zwar Verweise auf andere Länder ein und beschreibt auf ihrem Blog „pottermore.com“ sowie in Film- und Buchablegern etwa Zauberschulen in Japan oder das Zaubereiministerium von Paris. Hinweise, dass in ihrem Paralleluniversum auch in Österreich gezaubert wird, gab es bisher aber nicht.



Und jetzt das: Eine Alpenfestung, die – so viel weiß man aus dem „Harry Potter“-Kanon – als Zauberergefängnis noch eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen wird, die in den „Phantastische Tierwesen“-Filmen erzählt werden soll. Wo genau sie liegt, wurde nicht spezifiziert. Ihren Standort zu suchen hat wohl wenig Zweck: Nicht nur, weil magische Orte für gewöhnlich mit Verhüllungszaubern vor den Augen der Muggel (wie die Zauberer die Menschen nennen) geschützt werden. Sondern vor allem, weil es keinen konkreten Drehort gibt: Das Bergpanorama dürfte eine digitale Montage sein – und Innenaufnahmen von Gebäuden werden meist im Studio gedreht.



Das soll kein Grund sein, nicht ein Gedankenexperiment zu wagen: Wo würde eine österreichische Zauberergemeinde ihre Zauberstäbe kaufen? Wie würden das Wiener Pendant zur Zaubererschule Hogwarts und das Zaubereiministerium der Österreicher aussehen? Welche schaurigen, schrulligen und die „Harry Potter“-Ästhetik mit österreichischer Tradition verbindenden Drehorte könnte Wien anbieten, sollten die kommenden Filme tatsächlich hierherführen? Mancher Ort ist bereits magisch „erschlossen“: Im Prater und auf der Donauinsel trainieren Quidditch-Clubs mit Ball und Besen, auch Live-Rollenspieler wie die „Wiener Schule für Zauberkunst und Hexerei“ imaginieren sich Kellerlokale und Burgen als Zauberschauplätze. Die „Presse am Sonntag“ stellt weitere Orte mit magischem Potenzial vor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.11.2018)