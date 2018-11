Steirische Ermittler klären "Home Invasion" in Prag

Steirische Ermittler haben durch eine Personenkontrolle eine "Home Invasion" in der tschechischen Hauptstadt Prag mitaufgeklärt: Die Beamten hatten bereits im Oktober zwei Männer bei einer Raststation der Südautobahn (A2) in der Oststeiermark überprüft. In ihren Taschen wurden rund 3,5 Millionen tschechische Kronen (134.853,97 Euro) und ein auffälliger Goldring gefunden. Am Ende gestanden die Verdächtigen den Überfall.

Die Beamten der Polizeiinspektion Ilz-AGM hatten am 18. Oktober ein Wiener Taxi von der A2 auf die Raststation Arnwiesen abgeleitet. Besonders die beiden Fahrgäste, zwei rumänisch-moldawische Doppelstaatsbürger im Alter von 27 und 24 Jahren, fielen den Polizisten auf. Bei einer Gepäckkontrolle fanden die Beamten versteckt in einer mitgeführten Reisetasche einen Bargeldbetrag von einer Million tschechischer Kronen (38.529,71 Euro) - gebündelt in 5000-Kronen-Scheinen. Danach suchten die Polizisten weiter und fanden in den Jackentaschen der beiden Männer weiteres Bargeld und den Goldring.

Opfer erkannte Ring wieder

Bei den Befragungen verwickelten sich die Verdächtigen in Widersprüche und konnten keine schlüssige Erklärung für die hohe Bargeldsumme nennen. Nach Rücksprache mit den tschechischen Behörden lag der Verdacht nahe, dass die Männer mit der "Home Invasion" vom 16. Oktober in Prag in Verbindung stehen könnten. Dabei war in ein Einfamilienhaus eingebrochen und die Haushälterin bedroht worden. Zwei Tresore wurden von den Tätern mitgenommen. In ihnen befanden sich mehr als sechs Millionen tschechische Kronen (231.178,24 Euro), verpackt in 5.000-Kronen-Scheinen. Außerdem wurde ein Goldring gestohlen.

Der Ring wurde nach der Sicherstellung in der Steiermark vom Opfer auf übermittelten Fotos eindeutig wiedererkannt. Bei den folgenden Einvernahmen gaben die Verdächtigen nach anfänglichem Leugnen den Überfall zu. Außerdem nannten sie zwei weitere Mittäter und den angeblichen Organisator des Raubes. Diese Informationen wurden an die tschechische Polizei weitergegeben. Die "Home Invasion" konnte dadurch geklärt werden. Die beiden in der Steiermark geschnappten Männer wurden an die Tschechische Republik ausgeliefert.

(APA)