LKW-Fahrer verbuchte 450-Kilometer-Fahrt als Ruhezeit

Der Lenker eines Sattelschleppers hat sich am Sonntag bei einer Kontrolle beim Grenzübergang der Ostautobahn A4 bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) eine Anzeige eingehandelt. Der 60-Jährige soll auf seiner aktuellen Tour von der Türkei nach Österreich mindestens 450 Kilometer gefahren sein und diese Fahrt als Ruhezeit verbucht haben, teilte die Polizei am Montag mit.

Bei einer Personendurchsuchung wurden vier Magnete in der Kleidung des Fahrers sichergestellt, die offensichtlich zur Manipulation des Fahrtenschreibers verwendet wurden, so die Exekutive. Außerdem habe der Impulsgeber des Aufzeichnungsgerätes ebenfalls entsprechende Abriebspuren aufgewiesen.

(APA)