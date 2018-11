Sechs Fliegerbomben in Waldstück in Tirol entdeckt

In einem Waldstück in Natters in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) sind am Sonntag sechs jeweils rund einen Meter große Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Relikte befanden sich in rund zehn bis 40 Zentimeter Tiefe. Eine unmittelbare Gefährdung durch die Bomben bestand nicht, berichtete die Polizei.

Die Fundstelle wurde vom Entminungsdienst des Bundesheeres geräumt und die Fliegerbomben abtransportiert. Die Waffen hatten zwei Einheimische gefunden, die auf der Suche nach Relikten aus der Zeit des Tiroler Aufstandes waren.

(APA)