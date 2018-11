Wien. Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 21-jährigen Vorarlberger in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck wurde für die sogenannte Bogenmeile eine Waffenverbotszone verhängt – die erste in Österreich. Möglich ist das durch eine Neuerung im Sicherheitspolizeigesetz. Unterdessen wurden am Montag neue Ermittlungsergebnisse zum Messerangriff bekannt, hinter dem ein Drogengeschäft stecken dürfte. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.11.2018)