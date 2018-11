Diebe auf der Flucht zünden in Niederösterreich Bagger an

Zwei Diebe haben Mittwochfrüh auf der Flucht vor der Polizei in Karlstift in Niederösterreich einen gestohlenen Kleintransporter samt Anhänger und darauf verladenem Kleinbagger angezündet. Die Fahrzeuge hatten die zwei Tschechen in der Nacht zuvor im Bezirk Amstetten gestohlen, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Die Männer wurden von Polizeibeamten im Bezirk Gmünd entdeckt. Sie missachteten mehrere Anhaltezeichen und flüchteten in Richtung tschechischer Grenze. Bei einer eingeleiteten Alarmfahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber ein Spezialfährtenspürhund beteiligt waren, stießen die Beamten auf das brennende Fahrzeug und konnten danach die geflüchteten mutmaßlichen Diebe festnehmen.

– Facebook/FF Großpertholz

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Freiwilligen Feuerwehren Karlstift, Großpertholz und Unserfrau rückten waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Fahrzeuge dürften komplett ausgebrannt sein.

– Facebook/FF Großpertholz

