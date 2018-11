Für Asylkoordination ist Flüchtlingsunterkunft von Waldhäusl ein "Straflager"

Die asylkoordination österreich bezeichnet die von Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) vorgestellte Unterkunft in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) für auffällige minderjährige Flüchtlinge als "Straflager". Niederösterreich verstoße mit der Internierung von Flüchtlingskindern gegen internationales Recht, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Waldhäusl spricht von "notorischen und potentiellen Unruhestifter", die Sicherheitsvorkehrungen würden Konflikte vorbeugen.

"Minderjährige Asylwerber werden über Anordnung des Landesrates in ein Quartier an der tschechischen Grenze gebracht und stehen dort quasi unter Hausarrest", hielt Anny Knapp, Obfrau der asylkoordination, fest. Die Unterkunft sei "mitten im Nirgendwo" - mehr als zwei Kilometer außerhalb des Tausend-Einwohner Ortes Drasenhofen - und "umzäunt". Kinderrechte würden mit Füßen getreten.

In den Garten gehen verboten

Ein Betroffener berichtete einer österreichischen Bezugsperson laut asylkoordination über die Umstände seiner Unterbringung: Er dürfe sich nur im Haus frei bewegen und das Areal nicht verlassen. Nicht einmal Besorgungen wie z.B. Zigaretten zu kaufen sei möglich. Selbst in den Garten zu gehen, sei ohne Erlaubnis und Begleitung durch einen Security Mitarbeiter verboten. Außer Kartenspielen gebe es keine Beschäftigungen im Haus.

Den Bewohnern sei auch verboten worden, mit einem TV-Team in Kontakt zu treten, das vor Ort recherchiert habe. Ein anderer Jugendlicher habe von maximal einer Stunde "Ausgang" am Tag berichtet. Die asylkoordination dazu: "Das reicht nicht einmal, um zu Fuß in das Ortszentrum von Drasenhofen und zurück zu kommen. Ein Fußmarsch dauert laut Google Maps 33 Minuten in eine Richtung."

Es stelle sich die Frage, ob solche Bedingungen nicht den Tatbestand des rechtswidrigen Freiheitsentzugs erfüllen. Seitens der Asyl-NGOs und Bezugspersonen der Flüchtlinge überlege man, eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft einzubringen. Rechtlich könne man laut asylkoordination die jungen Menschen bloß darauf beschränken, den Verwaltungsbezirk nicht zu verlassen. Sie forderten die Landesregierung dazu auf, das Quartier umgehend zu schließen.

Waldhäusl: "Notorische und potentielle Unruhestifter"

Die Unterkunft werde vorerst als Probebetrieb geführt, der erfolgreich angelaufen sei, verkündete Waldhäusl in einer Aussendung am Donnerstag Nachmittag. „Mittlerweile haben 14 auffällige, unbegleitete Flüchtlinge ihr neues Quartier in Drasenhofen bezogen". Man wolle zunächst Erfahrungswerte sammeln.

Die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen seien dazu gedacht, Konflikten der Asylwerber untereinander rascher zu begegnen. Es seien "notorische und potentielle Unruhestifter" darunter, die schon in anderen Unterkünften anderen Mitbewohnern und Betreuern das Leben schwer gemacht haben", sagte Waldhäusl. Jugendliche eben, die zwar immer auf ihre Rechte gepocht, aber ihre Pflichten grob vernachlässigt haben“, weiß Waldhäusl. In drei bis sechs Monaten wolle er evaluieren und über das weitere Vorgehen entscheiden.

SPÖ: "Höchst unmenschlich"

Auch die Integrationssprecherin der SPÖ Niederösterreich Kathrin Schindele meldete sich zu Wort. Sie verurteile "die dortigen Gegebenheiten mit Stacheldrahtzaun und privatem Wachhund aufs Schärfste", betonte die Mandatarin in einer Aussendung. die "Wahrung der Menschenwürde" habe aber eine große Bedeutung. Es stehe "außer Zweifel, dass eine derartige Internierung, wie wir sie derzeit in Drasenhofen vorfinden, höchst unmenschlich ist." Besser wäre es, wenn Jugendliche die Möglichkeit hätten, einer "sinnvollen Beschäftigung nachzugehen", sagte Schindele.

