Ski-Opening: Bretter und Spiele

Wien. Heuer also die Toten Hosen. Der deutschen Kultband fällt diesmal die Aufgabe zu, die Skisaison in Schladming-Dachstein zu eröffnen. Am Samstag gastiert Campino mit seinen Bandkollegen auf einer riesigen, einer überdimensionalen Almhütte nachempfundenen Bühne, um die Inbetriebnahme der Skilifte zu feiern. Auch in Lech Zürs oder Stuhleck werden nicht einfach nur die Skilifte eingeschaltet. Große Events mit bekannten Musikern, Gourmet-Veranstaltungen oder die Möglichkeit, neueste Geräte auszuprobieren, müssen es schon sein, wenn Österreich wieder daran erinnert werden soll, dass es nicht nur theoretisch eine Skination ist.

Nur Ski fahren allein reicht schon lang nicht mehr. Auch deshalb, weil man sich trotz hochtechnischer Beschneiungsanlagen nicht mehr darauf verlassen kann, dass es zum geplanten Ski-Opening überhaupt Schnee geben wird. Jene Skigebiete allerdings, die an diesem Wochenende ihren Saisonstart feiern, haben sogar Glück. Es ist kalt, trüb und schneit teilweise. EinÜberblick über die aktuellen Ski-Openings.

Toten Hosen in Schladming

Die Skiregion Schladming-Dachstein lädt am Samstag zum großen Ski-Opening. Die Toten Hosen werden dabei ihr einziges Österreich-Konzert des Jahres geben. Auch andere Bands wie Donots, Schmutzki und Last Band Standing werden bei dem Opening spielen. Dafür wurde eine eigene Planai-Alm-Stage aufgebaut, die 50 mal 20 Meter misst und vom Design her einer Almhütte nachempfunden wurde. Auch eine Pyrotechnik- und Lasershow darf nicht fehlen (Infos: www.schladming-dachstein.at/skiopening).

Die Langläufer starten etwas später – und mehr sportlich als musikalisch – in die Saison. In der Ramsau am Dachstein findet von 6. bis 9. Dezember ein großes Langlauf-Opening statt, mit Technikkursen, Materialtests, Vorträgen und Fitness-Workshops. Die Profis, also die nordischen Spitzenathleten, trainieren schon seit Wochen in der Ramsau, ab Donnerstag geht es dann auch für Hobby-Langläufer los (www.schladming-dachstein.at/langlaufopening).

Weinfestival am Arlberg

Auch das Skigebiet Lech Zürs am Arlberg eröffnet mit diesem Wochenende die Saison. Die Lifte haben bereits seit Freitag, geöffnet. Am Samstag gastiert die Frankfurterin Namika im Rahmen des beschaulichen Events Snow, Stars & Barbecue in der Rud-Alpe. Hier setzt man mehr auf Exklusivität als auf Masse. Die Besucherzahl wurde auf gerade einmal 150 Personen beschränkt, das Konzert ist bereits ausgebucht. Außerdem findet auch noch die Snow & Safety Conference statt, mit Workshops und Vorträgen zum Thema Sicherheit.

Und auch der Wein spielt am Arlberg eine große Rolle. Von 4. bis 8. Dezember steht das Weinfestival Arlberg Weinberg auf dem Programm, diesmal allerdings nicht in einer Messe-Location, sondern an mehreren Stationen im Ort. Das Programm reicht vom Sommelier-Workshop über eine Champagner-Gala bis zur Wein-und-Genuss-Safari an acht Stationen in Lech.

Kommenden Samstag verwandeln sich bei dem Multimedia-Event Fantastic Gondolas die Gondeln der Rüfikopf-Seilbahn in schwebende Dancefloors. Auch sonst gibt es ein umfassendes „Wintertainment“-Programm mit Skifahren bei Sonnenaufgang im Zürser Täli, nächtlichem Fondue-Essen am Rüfikopf oder eine alpine „Hall of Fame“ (www.lech-zuers.at).

Neue Snowlounge in Stuhleck

Beinahe beschaulich ist da schon das Ski-Opening in Stuhleck. Am Samstag wird der Liftbetrieb im Bereich Weißenelf und Steinbachalm gestartet. Hält das Wetter, ist ab Montag das gesamte Skigebiet in Betrieb. Aber auch hier wird gefeiert, allerdings erst ein bisschen später. Das offizielle Ski-Opening findet von 13. bis 16. Dezember statt, inklusive Promiskirennen, Familienskifest und Eröffnung der neuen Snowlounge (Infos zum Event unter www.grassmugg.ag, bzw. zum Skigebiet: www.stuhleck.at).

Auch am Hochkar beginnt am Samstagnzumindest der Teilbetrieb der Skilifte, geöffnet werden Almlift, Hochkarbahn und Zagerlboden bzw. die Pisten zwei (Nachtskilaufpiste), eins und fünf. Hier gibt es allerdings weder große Konzerte noch Menüs mit Weinbegleitung, dafür ermäßigte Tarife (Erwachsene: 20 Euro, Kinder: 10 Euro; www.hochkar.at). Lackenhof am Ötscher plant übrigens für den 8. Dezember, den Betrieb aufzunehmen.

Auch die Stubnerkogelbahn in Bad Gastein und die neue Schlossalmbahn in Bad Hofgastein eröffnen am Samstag. Sportgastein folgt am 7. Dezember. (red./ks)

