Jugendliche noch in der Nacht aus Asylquartier abgesiedelt

Nach der Schließung der Unterkunft für "auffällige" und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Drasenhofen im Bezirk Mistelbach sind die Jugendlichen noch am Freitagabend in neue Quartiere überstellt worden. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte kurz zuvor entschieden, dass umstrittene Quartier zu schließen, nachdem die Kinder- und Jugendanwaltschaft die Unterkunft für ungeeignet eingestuft hatte.

Neun der in Drasenhofen untergebrachten minderjährigen Burschen wurden in einer Flüchtlingsunterkunft der Caritas in Maria Enzersdorf untergebracht. Das gab Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner über Facebook bekannt.

Waldhäusl denkt nicht an Rücktritt

Der für das Flüchtlingswesen zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) bedauerte, dass das umstrittene Flüchtlingsquartier in Drasenhofen vorerst geschlossen wird. Es wäre besser gewesen, die Jugendlichen in der Unterkunft zu lassen, als sie ins Caritas-Haus in Maria Enzersdorf zu überstellen. An Rücktritt denkt Waldhäusl "überhaupt nicht", obwohl er von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner overrult wurde.

Wieder betonte der Landesrat in der "ZiB2", dass es sich bei den in Drasenhofen untergebrachten Flüchtlingen um "Unruhestifter" gehandelt habe, die keine andere Einrichtung mehr zurückgenommen habe. Die Jugendliche seien etwa wegen Nötigung, schwerer Körperverletzung und Suchtgifthandel aufgefallen. Sie stünden jenen, die sich integrieren wollten, im Weg. Dass die jungen Männer das Quartier in Drasenhofen nicht verlassen durften, bestreitet Waldhäusl. Sonst hätten nicht schon am zweiten Tag acht von ihnen untertauchen können.

