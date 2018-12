Alkoholisierter löst Großeinsatz der Cobra in Tirol aus

Ein alkoholisierter Mann hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Cobra in Kössen in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ausgelöst. Der Mann hatte selbst bei der Polizei angerufen und angegeben, dass er bewaffnet sei, sagte eine Sprecherin der Exekutive im Gespräch mit der APA. Daraufhin verschanzte er sich in seiner Wohnung, die dann von den Cobra-Beamten umstellt wurde.

Als sich der Mann auch nach längeren Verhandlungen nicht stellte, stürmten die Cobra-Beamten schließlich seine Wohnung und nahmen in fest. "Dabei stellte sich heraus, dass der Mann ein Messer in Griffweite hatte. Weitere Waffen wurden jedoch nicht gefunden", so die Sprecherin. Warum der Mann zunächst von sich aus Kontakt mit der Polizei aufgenommen hatte, war vorerst noch nicht bekannt. Ob er noch am Dienstag einvernommen werden könne, war aufgrund seiner starken Alkoholisierung ebenfalls noch unklar, hieß es.

(APA)