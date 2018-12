Elf Feuerwehren bei Großbrand im Burgenland im Einsatz

Ein Großbrand in Bruckneudorf, der am Mittwochnachmittag ausbrach, beschäftigt derzeit elf Feuerwehren aus dem Bezirk Neusiedl am See. Laut ersten Angaben des Bezirkfeuerwehrkommandos dürfte auf dem Dach eines Wohnhauses in der Nähe des Bahnhofs ein Feuer ausgebrochen sein.

Das Wohnhaus ist evakuiert und der darin befindliche Supermarkt geräumt worden. Das teilte Peter Kroiss, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Neusiedl am See am späten Nachmittag der APA mit. Verletzt wurde niemand.

"Bei dem Großbrand handelt es sich um einen Dachstuhlbrand. Die Ursache ist derzeit unbekannt. Das Feuer hat sich sozusagen in die Zwischendachkonstruktion 'reingefressen'. Nun muss mittels Kettensägen etc. alles mühselig aufgeschnitten werden, um die Glutnester löschen zu können", berichtete der Feuerwehrsprecher.

Insgesamt waren gegen 17.00 Uhr zwölf Feuerwehren - darunter auch drei aus dem benachbarten Niederösterreich - mit den Löscharbeiten beschäftigt. "Außerdem sind aktuell vier Hubrettungsgeräte - also Drehleitern bzw. Hubsteiger im Einsatz", so Kroiss.

(APA)