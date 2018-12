Islamische Glaubensgemeinschaft: Der Weg zum neuen Präsidenten

Wien. Was muss der neue Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) können? Es ist wohl diese Frage, die am Samstagabend darüber entscheiden wird, wer Ibrahim Olgun als oberster Vertreter von Österreichs Muslimen nachfolgen wird. Der 31-Jährige hat ja bereits angekündigt, dass er nicht mehr kandidieren, ja nicht einmal eine weitere Funktion in der IGGÖ anstreben will.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.12.2018)