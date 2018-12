Krankenhaus in Mürzzuschlag nach Bombendrohung evakuiert

Das Landeskrankenhaus in Mürzzuschlag in der Steiermark wird am evakuiert. Grund dürfte eine telefonische Bombendrohung sein. Eine Anruferin hatte dem Spital gegen 14.30 Uhr telefonisch mitgeilt, dass dort eine Bombe versteckt sei. Gleich darauf wurde die Durchsuchung des Gebäudes mit Sprengstoffspürhunden geplant und ein Ausweichquartier für rund 60 Patienten gesucht, hieß es von der Polizei.

"Die Evakuierung ist reibungslos verlaufen", sagte Gerhard Gmeinbauer, Bezirksrettungskommandant von Bruck-Mürzzuschlag, nach der Räumung des LKH Mürzzuschlag. 63 Patienten wurden aus dem Spital gebracht. Zwei Überwachungspatienten kamen in die Krankenhäuser nach Bruck und Leoben, die anderen Männer und Frauen ins Landespflegezentrum, das direkt hinter dem LKH angesiedelt ist.

Neben den Patienten sind auch 140 Personen der Ärzteschaft und des Pflegepersonals sowie Besucher von der Evakuierung betroffen. Erst wenn alle das Gebäude verlassen haben, sollte die Durchsuchung mit den Sprengstoffhunden beginnen.

In 30 Minuten ganzes Krankenhaus evakuiert

Die Räumung des Krankenhauses Mürzzuschlag ging innerhalb von etwa einer halben Stunde "perfekt" über die Bühne, meinte Gmeinbauer im APA-Gespräch. "Es gab zwar gewisse Aufregung, aber die Patienten waren doch entspannt", beschrieb er die Situation. Unter den Einsatzkräften sei sowieso keine Hektik aufgekommen - ähnliche Szenarien habe man bereits geübt. Unmittelbar nach der Evakuierung begann die Durchsuchung des Spitals mit den Sprengstoffspürhunden, sagte Gemeinbauer. Das Rote Kreuz ist mit rund 50 Kräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz.

Einen großen Vorteil bei der Räumung des Spitals ergab sich durch einen unteririschen Verbindungsweg zwischen dem Spital und dem Pflegeheim. Gehbehinderte Patienten wurden mit Rollstühlen auf diesen Weg ins Heim gebracht, alle anderen wurden oberirdisch die wenigen Meter in Sicherheit gebracht. Im Pflegeheim ist laut Gmeinbauer genug Platz für die vorübergehende Betreuung der Patienten. Die gesamte Ärzteschaft des Spitals sowie die Pfleger kümmern sich um deren Gesundheit.

(APA)