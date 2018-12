Kollidierte Gondeln im Zillertal: Eine Kabine verfing sich

Nach dem spektakulären Zwischenfall bei den Bergbahnen Hochzillertal am Sonntag, bei dem fünf leere Gondel kollidiert waren, dauern die Ermittlungen zur Unfallursache noch an. Fest stehen dürfte, dass sich aus bisher unbekannter Ursache zunächst eine der 10er-Kabinen verfangen hatte und zum Stillstand gekommen war, berichtet die Polizei am Montag. Die vier weiteren Gondeln fuhren dann auf diese auf.

Daraufhin stand die auch die Seilbahn still, hieß es. Zu dem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr in den Kabinen befunden. Die Gondelbahn war zuvor wegen eines starken Sturms geräumt worden. Als die Gondeln eingefahren werden sollten, kam es schließlich auf Höhe der Stütze 6 zu dem Zwischenfall.

(APA)