Schwerer sexueller Kindesmissbrauch - 13 Jahre Haft für Vorarlberger

Ein 46-jähriger Mann ist am Landesgericht Feldkirch am späten Montagabend unter anderem wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll sich zwischen 2003 und 2014 an sechs Kindern im Alter zwischen neun und 13 Jahren vergangen haben. Das Urteil wurde am Dienstagvormittag vom Gericht bekanntgegeben, es ist nicht rechtskräftig.

Der Mann aus dem Vorarlberger Oberland hat die Kinder laut Anklage im Bezirk Bludenz und auch im Bezirk Spittal an der Drau missbraucht. Der 46-Jährige räumte vor Gericht jahrelang begangenen sexuellen Missbrauch in Form von unsittlicher Berührung ein, bestritt aber jeglichen schweren sexuellen Missbrauch.

(APA)