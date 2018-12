Auch Hospizpatienten wollen lachen

Sie hat Humor. „Soll nix Ärgeres passieren“, sagt Gabriele Enne-Staffenberger. Sagen – eigentlich ist es eher eine Art Hauchen. Es fällt der Frau mit den schütteren, kurzen, blonden Haaren sichtlich schwer, ihre Stimme zu heben. Und doch, bei jedem Satz blitzen ihre Augen auf. Schelmisch ist das Wort, mit dem man ihren Blick beschreiben könnte. Es ist das sichtbare Aufbäumen der 63-Jährigen gegen die Situation, in der sie sich befindet. Gabriele Enne-Staffenberger ist krank. So krank, dass sie Hospizbegleitung bekommt. Also jene Form der Betreuung, die schwer und unheilbar kranke Patienten – und deren Angehörige – bekommen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2018)