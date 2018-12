73-Jährige stürzte in Osttirol sieben Meter tief von Balkon

Eine 73-Jährige ist am Dienstag in Kals am Großglockner in Osttirol (Bezirk Lienz) rund sieben Meter tief vom Balkon ihres Einfamilienhauses gestürzt. Wie die Polizei berichtete, vernahm ein in der Nähe arbeitender 48-Jähriger einen dumpfen Aufprall, entdeckte die Schwerverletzte und setzte die Rettungskette in Gang.

Der 48-Jährige hatte die Frau aus den Niederlanden kurz nach 17.00 Uhr mit schweren Verletzungen auf dem asphaltierten Platz vor dem Haus liegend gefunden. Die Pensionistin wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

(APA/red.)