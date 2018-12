13 Jahre Haft wegen Mord an Nachbarsmädchen

Sieben mit Splitterschutzwesten geschützte, mit Schusswaffen, teils mit Elektroschockpistolen und Bodycams ausgestattete Justizwachebeamte prägen das Bild. Inmitten dieser martialischen Szenerie wird er in den Gerichtssaal geführt. Im normalen Leben wäre er wohl so etwas wie ein Durchschnittstyp. Schlank, eher unauffällig. Keine besonderen Merkmale. Doch an diesem Tag sind alle Augen auf ihn gerichtet.

Robert K., der 16-Jährige, der am 11. Mai in der elterlichen Wohnung eines Gemeindebaus in Wien-Heiligenstadt ein siebenjähriges Nachbarkind tötete, wird nun mit Handfesseln und ebenfalls in einer schusssicheren Weste zur Anklagebank eskortiert. Da sitzt er nun – unter der Weste trägt er ein weißes, locker über den Hosenbund hängendes Hemd. Dazu eine schwarze Hose und schwarz Sportschuhe. „Jetzt bin ich Österreicher“, sagt K., als ihn Richter Daniel Rechenmacher nach seiner Staatsangehörigkeit fragt. Früher trug K. einen tschetschenischen Namen. Als er drei Jahre alt war, flüchteten seine Eltern mit ihm nach Österreich. Hier ging er ins Gymnasium – bis vorigen Mai.

Eis essen, Computerspiele, Würgen

„Da hat er die siebenjährige Hadishat brutal getötet“, sagt Staatsanwältin Monika Gansterer den Geschworenen. „Ich bekenne mich schuldig“, räumt K. ein, seiner Stimme haftet ein abwesender Tonfall an. Dass er vor dem Prozess beruhigende Medikamente bekommen hat, ist geradezu greifbar.

Sein Vater war in Tschetschenien Chirurg. Aus dem Sohn sollte ein Arzt oder ein Anwalt werden. Psychiater Peter Hofmann über die Familiengeschichte des Angeklagten.

Die Siebenjährige, so wie der Angeklagte das Kind einer tschetschenischen Flüchtlingsfamilie, hat K. damals besucht. Der Jugendliche servierte dem Mädchen Eis. Und widmete sich anschließend seinen Computerspielen. Dann begann er mit dem, was er laut späteren – eigenen – Angaben erforschen wollte. Die Staatsanwältin: „Er hat sich schon vorher überlegt, jemanden zu erwürgen oder zu erstechen.“

K. begann mit dem Würgen. Warum? Der Angeklagte – er wirkt müde und gedämpft – erklärt ohne viel Regung: „Ich habe eine Stimme in meinem Kopf gehört, die hat gesagt, ich soll sie würgen. Dann soll ich sie in die Dusche bringen.“ Das habe er auch getan. „Ich habe sie in die Duschkabine getragen.“ Das Mädchen sei zu diesem Zeitpunkt unter Schock gestanden, habe alles mit sich machen lassen, erklärt die Staatsanwältin. „Dann kam das Zustechen und das Sägen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, den Kopf ganz abgesägt zu haben.“

Kurz danach sei „sein Freund Raffael“ in die Wohnung gekommen. Dieser habe die Leiche gesehen. Und sei geschockt gewesen. Das ist neu. Das hat K. bisher nicht angegeben. Das Gericht geht nicht darauf ein.

Am Tag nach der Tat ist die Leiche des Kindes in einem Müllcontainer des Gemeindebaus gefunden worden. Nach Ausforschung des Täters ist dessen Familie unter Polizeischutz gestellt worden. Mittlerweile dürfte die Familie nach Tschetschenien zurückgekehrt sein. Racheakte werden nach wie vor befürchtet. Daher die enormen Sicherheitsvorkehrungen beim Prozess – dem auch die Mutter des Opfers beiwohnt. Weinend, im Kreise anderer Verwandten.

„Er ist psychisch schwer krank“

Verteidigerin Liane Hirschbrich erhebt sich nach der kurzen Schilderung der Bluttat (eine genaue Schilderung will K. nicht abgeben) und spricht mit Grabesstimme in die Stille: „Der Angeklagte ist psychisch schwer krank.“ Ohne Umschweife verweist sie auf jenes der beiden psychiatrischen Gutachten (siehe Artikel unten), welches K. als zurechnungsunfähig darstellt. Wer nicht zurechnungsfähig ist, kann nicht bestraft werden.

Ich habe nie über diese Stimmen gesprochen. Es war mir peinlich. Der Angeklagte Robert K.

Die Geschworenen folgten allerdings dem Gutachten von Psychiater Peter Hofmann, der den Burschen zum Tatzeitpunkt für zurechnungsfähig hält. Hofmann glaubt nicht, dass beim Täter die Dispositions- und Diskretionsfähigkeit aufgehoben war. Die acht Laienrichter verurteilten den Angeklagen wegen Mordes zu 13 Jahren Haft. Er wird zudem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Vertetdigerin Liane Hirschbrich erbat Bedenkzeit, Staatsanwältin Monika Gansterer gab vorerst keine Erklärung ab.

Wäre K. erwachsen, hätte ihm für Mord bis zu lebenslange Haft gedroht. Die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ist unbefristet. Erst wenn der Täter als ungefährlich gilt, wird er freigelassen. Ist keine Strafe möglich (wenn der Täter nicht zurechnungsfähig war, wie dies der andere Gutachter Werner Gerstl behauptete), wäre nur eine Einweisung möglich.

In Sachen Gesundheitszustand hatte aber auch die klinische Psychologin Dorothea Stella-Kaiser ein Wörtchen mitzureden. Sie ortet bei K. narzisstische, zwanghaft Züge, „aber keine akute Schizophrenie“.

K. selbst spricht immer mehr von Stimmen. Er habe auch Personen dazu gesehen. „Auch Mädchen wie Hadishat?“, fragt der Richter. Antwort: „Ja, aber die waren komisch. Die sahen aus wie Leichen.“