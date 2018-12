Mutter-Kind-Pass wird reformiert

Wien. Der Mutter-Kind-Pass soll ab dem kommenden Jahr erneuert werden. Ziel sind eine zeitgemäße Weiterentwicklung und eine Verbesserung der Vorsorge, wie Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) Mittwochfrüh vor dem Ministerrat ankündigte. Bringen sollen die Veränderungen unter anderem Verbesserungen beim Augen- und Hörscreening der Kinder sowie bei der Zahn- und Mundprophylaxe der Schwangeren.

Es sei dringend notwendig, den 1974 eingeführten Mutter-Kind-Pass nach Maßgabe der internationalen Standards zu erneuern, sagte Hartinger-Klein vor der Regierungssitzung. Dazu sollen auch eine vermehrte frühzeitige psychologische Diagnostik bei Kindern sowie erweiterte Laboruntersuchungen bei Schwangeren beitragen. Auch „psychosoziale Faktoren“ sollen mehr Beachtung finden. Für die Untersuchungen zuständig sein werden neben Kinderärzten auch praktische Ärzte.

Kosten wird die Reform, die von Hartinger-Klein mittels Verordnung im kommenden Jahr umgesetzt wird, 25 Millionen Euro. Ein Ziel sei es, in weiterer Folge den Mutter-Kind-Pass auch digital anzubieten, kündigte die Ministerin an. In einem späteren Schritt soll der Mutter-Kind-Pass dann auch bis zum 18. Lebensjahr ausgeweitet werden, wie die „Kronen Zeitung“ berichtete.

Keine Masern-Impfpflicht

Nicht zur Sprache kam hingegen die Aufnahme einer Impflicht für Masern in den Mutter-Kind-Pass. Das hatte Volksanwalt Günther Kräuter vor Kurzem gefordert, auch der Österreichischen Ärztekammer ist das eine Überlegung wert. Im ersten Halbjahr 2018 hatten sich nämlich in Europa mehr als 41.000 Menschen mit Masern infiziert. Die WHO warnt daher und fordert die einzelnen Staaten auf, Maßnahmen zu ergreifen. Auch in Österreich steigt die Zahl der Maserninfektionen. „Erst ab einer Durchimpfungsrate von 95 Prozent sind auch Menschen geschützt, die nicht gegen Masern geimpft werden können, wie etwa Säuglinge, Krebspatienten oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem“, sagt Kräuter.

Masern seien keine harmlose Kinderkrankheit, sondern hochansteckend und können schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. In 20 von 100 Masernfällen würden Komplikationen wie Bronchitis, Mittelohr- und Lungenentzündung auftreten. Bei etwa einem von 1000 Erkrankten komme es zu einer lebensbedrohlichen Gehirnentzündung.

„Wenn Appelle und Aufklärungskampagnen nicht zum Ziel führen, ist ein verpflichtender Impfschutz unumgänglich“, so Kräuter. Konkret schlug der Volksanwalt vor, Impfungen an die volle Auszahlung von Sozialleistungen im Rahmen des Mutter-Kind-Passes zu knüpfen.

Anreize für praktische Ärzte

Zum Thema Ärztemangel sagte Hartinger-Klein, dass man versuche, mittels verstärkter Anreize die in Österreich ausgebildeten Mediziner im Land zu halten. Sie verwies unter anderem auf die geschaffene Möglichkeit der Anstellung von Ärzten bei Ärzten, was jungen Medizinern und vor allem Frauen den Beruf ohne den Sprung in die Selbstständigkeit ermöglichen soll. Auch werde die Kassenreform Anreize für praktische Ärzte bieten, in ländliche Regionen zu gehen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2018)