Polizist soll auf seine Frau geschossen haben

Ein 54-jähriger Polizist, der nicht im Dienst war, soll in Niederösterreich in Richtung seiner Frau geschossen haben. Der Vorfall sorgte in Eckartsau im Bezirk Gänserndorf für einen Polizeieinsatz, an dem auch die Sondereinheit Cobra beteiligt war. Der Mann hat offenbar mit einer Fasustfeuerwaffe, nicht aber mit seiner Dienstwaffe geschossen. Die Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes haben ihre Arbeit aufgenommen. "Ein Suspendierungsverfahren wurde eingeleitet", sagte Sprecher Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Der Verdächtige soll am Freitag einvernommen werden. Zum Motiv gab es vorerst keine Angaben.

Die Frau fuhr laut Baumschlager zu einer Dienststelle und erstattete Anzeige, daraufhin rückten Einsatzkräfte der Cobra sowie die Verhandlungsgruppe der Polizei an. Der Mann gab schließlich auf. "Er ist aus dem Haus gekommen und hat sich widerstandslos festnehmen lassen", sagte Baumschlager. Verletzt wurde niemand.

(APA)