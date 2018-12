Schlamm im Zimmer: Erdrutsch traf Vorarlberger Hotel

Die Weihnachtsfeiertage begannen für Urlauber und Gäste in einem Vorarlberger Hotel mit einer unruhigen Nacht. Ein Erdrutsch ist Montagfrüh in Hirschegg im Kleinwalsertal abgegangen und hat die Terrasse sowie zwei Zimmer des Hauses verwüstet. Eines der Gästezimmer wurde komplett mit Schlammmaterial gefüllt, teilte die Polizei mit. Der betroffene Gebäudeabschnitt wurde von den Sicherheitskräften evakuiert, 22 Gäste wurden in einen anderen Trakt des Doppelhauses gebracht. Verletzt wurde niemand.

Die Mure löste sich kurz vor 2 Uhr knapp oberhalb des Hotels, Auslöser waren starke Regenfälle. Die Terrasse wurde rund einen Meter hoch mit Schlamm und Erdreich verschüttet, die zwei hangseitig gelegenen Gästezimmer wurden ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Erdrutsch erfasste nicht nur das Hotel, sondern verschüttete und verschmutzte auch zwei Straßen und einen Wanderweg.

Laut Polizei war der Hang aufgrund anhaltenden Regens weiterhin instabil, weshalb er gesichert wurde. Im Einsatz standen etwa 50 Helfer der Feuerwehr und verschiedener Transportunternehmen, die mit Baggern und Lkw arbeiteten.

Intensiver Regen auch in Tirol

In Tirol hat das Sturmwetter in der Nacht und in den frühen Morgenstunden die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Mehrere Felsstürze führten im Tiroler Oberland zu Straßensperren, außerdem kam es zu kleinräumigen Überflutungen. Im Unterland stürzte in Niederndorf (Bez. Kufstein) ein Baum auf ein Einfamilienhaus. Verletzt wurde niemand, hieß es bei der Polizei.

Die Gesteinsmassen gingen auf die Landecker Straße (L76) kurz nach Landeck, die Reschen Straße (B180) bei Pfunds sowie die Paznauntal Straße (B188) ab. Während die L76 und die B180 aus Sicherheitsgründen auch zu Mittag noch gesperrt waren, wurde die B188 am Vormittag wieder für den Verkehr freigegeben. Laut ÖAMTC waren für die beiden nicht benützbaren Verbindungen Umleitungen eingerichtet. Nach einem Murenabgang war auch die L21 zwischen Stanzach und Namlos (Bez. Reutte) nicht befahrbar.

Zu Verkehrsbehinderungen führte in den höheren Lagen auch der Schnee. Es bestand vielerorts Schneekettenpflicht, etwa auf der Arlbergstraße (B197).

In Niederndorf stürzte ein Baum aus dem angrenzenden Wald auf das Dach eines Wohnhauses, dabei entstand großer Sachschaden. Ebenfalls umgestürzt ist der Christbaum des Weihnachtsmarktes in St. Johann. In beiden Fällen führte die Feuerwehr Sicherungsarbeiten durch.

Lawinengefahr

Nicht nur im Tal sorgte der Niederschlag für Probleme. Die Neuschneemengen plus Sturm führten am Montag in den hohen Lagen Vorarlbergs und Tirols außerdem zu großer Lawinengefahr der Stufe 4. Betroffen waren insbesondere Bereiche oberhalb von 2000 Meter. Die Experten rieten dringend von Touren und Variantenabfahrten abseits der gesicherten Pisten ab. Lawinen könnten bereits durch einzelne Wintersportler ausgelöst werden, warnten sie.

Oberhalb von 1800 bis 2000 Meter fielen sowohl in Teilen Vorarlbergs als auch Tirols mehr als 50 Zentimeter Neuschnee, der durch den stürmischen Wind umfangreich verfrachtet wurde. Die Triebschneeansammlungen stellten eine große Gefahrenquelle dar. Lawinenwarnstufe 4 bestand in Vorarlberg in beinahe allen Regionen sowie in Tirol in der Westhälfte, im Süden sowie im Norden von Osttirol.

Nach Einschätzung der Lawinenwarndienste sollte die Lawinengefahr am Dienstag wieder abnehmen. Sie wiesen aber nachdrücklich darauf hin, dass Vorsicht geboten sei: Speziell der erste Schönwettertag nach ergiebigem Schneefall unter Windeinfluss sei für Wintersportler abseits der Pisten "kritisch", hieß es.

