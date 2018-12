Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Tirol

Bei der Kollision zweier Pkw in Schlitters im Zillertal (Bezirk Schwaz in Tirol) sind in der Nacht auf den Stefanitag vier Menschen verletzt worden. Ein 32-jähriger Autofahrer übersah beim Linksabbiegen das taleinwärts fahrende Auto eines 55-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der 55-Jährige, seine beiden Beifahrer sowie die Beifahrerin des 32-Jährigen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Über die Schwere ihrer Verletzungen gab seitens der Polizei vorerst keine Angaben. Die beiden im Auto des 32-Jährigen mitfahrenden Kinder sowie der 32-Jährige selbst blieben unverletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr.

(APA)