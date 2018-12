Zwei Tote bei Brand in Klein-Neusiedl

Nach dem Brand mit zwei Toten am späten Dienstagnachmittag in Klein-Neusiedl (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist Polizeiangaben zufolge am Stefanitag die Ursachenermittlung angelaufen. In einem Einfamilienhaus waren eine 80-Jährige und ihr 56 Jahre alter Sohn, der im Rollstuhl saß, ums Leben gekommen. Die Erhebungen werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich geführt.

Vier Feuerwehren mit 55 Mann standen am Brandort im Einsatz. Laut Franz Resperger vom Landeskommando hatten beim Eintreffen der Helfer bereits Flammen aus dem Keller des Hauses herausgeschlagen. Dort dürfte das Feuer auch seinen Ausgang genommen haben. Für den 56-Jährigen im Rollstuhl, der sich im Keller aufgehalten hatte, und die 80-Jährige im Erdgeschoß kamen jede Hilfe zu spät.

Die Löschtrupps unter Atemschutz hatten die leblosen Körper entdeckt. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod von Mutter und Sohn feststellen.

Ein 90-Jähriger aus Kefermarkt ist nach dem Brand seines Adventkranzes Dienstagabend mit einer Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus seines Heimatbezirkes Freistadt eingeliefert worden. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Der Pensionist hatte die Kerzen des Adventkranzes angezündet, der in der Küche stand. Danach ging er ins Wohnzimmer. Die Kerzen brannten nieder und gingen auf das Gesteck über. Durch den Rauch wurde der Mann darauf aufmerksam. Er unternahm einen Löschversuch. Dabei fiel aber der Adventkranz auf den Boden. Dieser und ein Sessel standen danach ebenfalls in Flammen. Nun alarmierte der 90-Jährige die Feuerwehr. Ein Nachbar, der auf den Brand aufmerksam geworden war, dämmte ihn mit einem Feuerlöscher ein. Den Rest erledigten die Freiwilligen Feuerwehren Kefermarkt und Zeis.

(APA)