78-jähriger Patient aus Linzer Uniklinik verschwunden

Ein 78-jähriger Patient ist aus der Notaufnahme der Linzer Uniklinik verschwunden. Die Polizei leitete eine großangelegte Suche ein und bat zudem die Bevölkerung um Hinweise.

Der Mann war in der Nacht auf Mittwoch wegen akuter Brustschmerzen eingeliefert worden. Noch vor Abschluss der Untersuchungen war er plötzlich weg. Seine Frau gab an, dass er unter starker Demenz leide. Die Polizei suchte in Linz und Umgebung nach dem nur leicht Bekleideten. Dabei waren unter anderem Diensthunde der Polizei sowie einer Hundestaffel des Rettungsdienstes und der Polizeihubschrauber im Einsatz.

(APA)