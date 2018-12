20-Jährige tot: Verdächtiger festgenommen

Salzburg. Mehr als zwei Monate nachdem eine 20-jährige Frau in einem Wohnhaus in Zell am See erschossen wurde, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen: Ein 17-jähriger Pinzgauer ist seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Laut Polizei stammt er aus dem Bekanntenkreis des Opfers. Bei Hausdurchsuchungen an seinem Wohnort im Bezirk Zell am See am 23. und 24. Dezember wurde die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Er besaß laut Ermittlern zwei Schreckschusspistolen, die zu Schusswaffen umgebaut waren. Bei einer der beiden soll es sich um die Pistole handeln, mit der die junge Frau getötet wurde.

Auf die Spur des Teenagers ist die Polizei mithilfe des sogenannten digitalen Fußabdrucks gekommen. Die getötete 20-Jährige war demnach in den sozialen Netzwerken sehr aktiv und hatte dort einen großen Bekanntenkreis.

Bezug zu Drogenhandel?

Die junge Frau war am 20. Oktober gegen 21.30 Uhr im Eingangsbereich ihrer Wohnung in einer Siedlung nördlich des Stadtzentrums Zell am See erschossen worden. Sie wurde von mehreren Projektilen in den Oberkörper getroffen und starb noch im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses.

Gegen die Frau soll wegen Suchtgifthandels ermittelt worden sein. Sie soll zwischen Juni 2017 und Mai 2018 rund 5,1 Kilo Marihuana verkauft haben und war deswegen heuer für zwei Wochen in U-Haft. Laut „SN“ wurde in einer aktuellen Anklage gegen neun Personen wegen Drogenhandels auf sie Bezug genommen.

Ob das der Grund für den Mord war, ist noch nicht klar. Laut Staatsanwaltschaft ist das Motiv der Tat noch Gegenstand der Ermittlungen. Der bisher unbescholtene Verdächtige hat zum Tatvorwurf bisher keine Angaben gemacht. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2018)