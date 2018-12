Kerze löst Brand in Kapelle im Zillertal aus

Eine Kerze hat am Donnerstag einen Brand in einer Kapelle in der Gemeinde Stummerberg im Zillertal in Tirol ausgelöst. Nach Angaben der Polizei versuchten Anrainer noch, das Feuer mit vier Feuerlöschern zu bekämpfen, was aber misslang. Erst die alarmierten Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle. Der Sachschaden ist erheblich.

Eine Anrainerin hatte die Flammen gegen 10.30 Uhr entdeckt und Alarm geschlagen. Laut den Brandermittlern dürfte das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer brennenden Kerze im Bereich des Altars ausgelöst worden sein.

(APA)