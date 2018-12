Warnungen vor der lautesten Nacht des Jahres

Wien. Die Meldungen über die Verletzungen durch Silvesterkracher und Pyrotechnik gehören zum 1. Jänner wie Neujahrskonzert und -springen. Aber zumindest einem 30-Jährigen bleibt es dieses Silvester (hoffentlich) erspart, in diesen Meldungen vorzukommen: Sein Arsenal wurde vorab beschlagnahmt. Der Mann wollte sich in der Küche seiner Wohnung im oberösterreichischen Bezirk Braunau seine eigenen Silvesterböller basteln und hortete unter anderem illegale Pyrotechnik aus Tschechien sowie Magnesium- und Schwefelpulver für seine Eigenfabrikate. 53 Stück hatte er bereits hergestellt. Die Materialien lagen völlig ungesichert herum, berichtete die Polizei.

Der Mann lebte zusammen mit seiner Freundin sowie gemeinsamen Kindern im Alter von eineinhalb Jahren und zwei Monaten. Den gefährlichen Fund machten die Beamten am Freitag, nachdem sie ein Gerichtsvollzieher zur Unterstützung einer Exekution gerufen hatte. In der Wohnung des Beschäftigungslosen lagen in der Küche neben den Sprengmitteln auch Suchtgiftutensilien und eine geringe Menge Cannabis offen herum. Er gestand, die Böller für die Silvesternacht hergestellt zu haben.

Die käuflichen Feuerwerke seien ihm zu langweilig gewesen. Der Gefahr seines Vorhabens war er sich nicht bewusst. Unter den selbst gebastelten Knallkörpern befanden sich mehrere, die aufgrund der Größe und der Art der Herstellung auf eine hohe Sprengwirkung schließen ließen. Das Material wurde an die Beamten des Entschärfungsdienstes übergeben.

In Wien hat sich schon Tage vor Silvester, am 28. Dezember, ein 16-Jähriger mittels Böller zwei Finger weg gesprengt. Aus unbekannter Ursache waren die pyrotechnischen Gegenstände in der Hand des Burschen, der sie im Hof eines Hauses in Rudolfsheim-Fünfhaus zündete, explodiert. Er wurde notoperiert, ob die Finger gerettet wurden, ist nicht bekannt.

Mahnung zu Verzicht

Wie jedes Jahr warnt die Polizei anlässlich von Silvester vor einem sorglosen Umgang mit explosiven Gegenständen – beziehungsweise mahnt sie, auf Pyrotechnik zu verzichten. Jedes Jahr kommt es wegen unsachgemäßer Verwendung zu gefährlichen Situationen, Bränden, Sachbeschädigungen sowie schweren Verletzungen. Zudem sei Rücksichtnahme geboten – Leidtragende der Raketen und Knaller seien nicht nur betagte Menschen oder Patienten in Krankenhäusern, sondern auch Tiere.

Nachdem es im Wiener Tierschutzverein in Vösendorf an der Grenze zu Wien im Vorjahr erhebliche Probleme durch das Zünden von Raketen gegeben habe, werde es dort heuer verstärkte Polizeistreifen geben, hieß es. Die Polizei betonte, dass das Zünden von Pyrotechnik ab Kategorie F2 (Blitzknallkörper, Schweizer Kracher, Raketen, Knallfrösche, Sprungräder u.a.) im Ortsgebiet verboten ist.

In der Nähe von Tankstellen, Kirchen und Krankenhäusern gibt es etwa unterschiedliche absolute Verwendungsverbote. Es drohen empfindliche Strafen, bereits das bloße Mitführen von Pyrotechnik werde von der Exekutive dort als versuchte Verwaltungsübertretung geahndet.

Lauteste und teuerste Nacht

Bei Versicherungen gilt die Silvesternacht überhaupt als mit Abstand schadensträchtigste Nacht des Jahres: Vor allem falsches Hantieren mit Knallkörpern führt zu vielen Unfällen mit Personen- und Sachschäden. Rund fünf Millionen Euro beträgt allein bei der Wiener Städtischen der Schadensaufwand dafür. (APA/cim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2018)