Kugelbombe tötet 17-Jährigen in Oberösterreich

Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis ist in Eberschwang beim Zünden einer Kugelbombe ums Leben gekommen. Wie die oberösterreichische Polizei mitteilte, starb der junge Mann an schweren Kopfverletzungen. Den Sprengsatz der Kategorie F3 wollte der Bursche bei einer privaten Silvesterparty aus einer selbst gebauten, massiven Metallabschussvorrichtung abfeuern.

Zunächst hatte der 17-Jährige erfolgreich fünf bis sechs Kugelbomben der Kategorie F2 gezündet. Um Mitternacht wollte er nach Polizeiangaben das größte Exemplar mit einem Durchmesser von etwa 15 Zentimetern knallen lassen. Vermutlich wegen eines technischen Gebrechens funktionierte das nicht. Der Jugendliche versuchte eine zweite Zündung, die Bombe detonierte sofort im Metallrohr der Abschussvorrichtung. Der Oberösterreicher starb im Spital.

Zwei Schwerverletzte in Essen

Mit offenbar selbst gebasteltem Feuerwerk haben sich zwei Männer in Essen lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Die 31 und 33 Jahre alten Männer hätten auf einem Schulhof mit den Feuerwerkskörpern hantiert, teilte die Polizei in der Ruhrgebietsstadt am Dienstag mit.

Auf dem Schulhof fanden die Beamten demnach mehrere Koffer vor, in denen sich weitere selbst gebaute Böller befanden. Das Areal wurde abgesperrt und die Polizisten riefen einen Fachmann des Landeskriminalamts zur Entschärfung der Feuerwerkskörper zu Hilfe.

(APA)