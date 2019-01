Salzburger Flughafen sperrt für fünf Wochen zu

Salzburg. An durchschnittlichen Tagen landen am Salzburger Flughafen während der Betriebszeiten 25 bis 27 Flugzeuge. An Spitzentagen – wie auf dem Höhepunkt der Wintersaison im Februar – gibt es allerdings 122 Landungen.



Der größte Bundesländerflughafen ist bei Reisenden durchaus beliebt. Doch im Frühjahr 2019 müssen Einheimische, Touristen und Geschäftsreisende für fünf Wochen auf Flüge ab und nach Salzburg verzichten. Der Salzburg Airport realisiert vom 24. April bis 25. Mai eines der aufwendigsten Bauprojekte der vergangenen Jahre.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2019)