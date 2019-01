Ärzte warnen vor Senkung der Versicherungsbeiträge

Wien. Die Österreichische Ärztekammer kritisiert – mit einem ungewöhnlichen Schritt – die Pläne der Bundesregierung, die Sozialversicherungsbeiträge zu senken: In einem persönlichen Brief an alle Regierungsmitglieder wird vor noch weniger Kassenärzten, längeren Wartezeiten und einer Unterversorgung von finanziell schlechter gestellten Patienten gewarnt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2019)