Feuerwerk künftig nur für Profis?

Wien/Linz. In Eberschwang im Innviertel stirbt ein 17-Jähriger in der Silvesternacht, weil er einen vergleichsweise großen Feuerwerkskörper, eine Kugelbombe, mittels Metallrohr zünden will. Der Jugendliche erleidet tödliche Kopfverletzungen. Nun will die Politik strengere Regeln. Aber: Schon jetzt darf man erst ab 18 Jahren pyrotechnische Gegenstände bestimmter Kategorien (dazu zählt auch die zum Einsatz gekommene Kugelbombe) verwenden und besitzen.

Wie auch beispielweise die Landespolizeidirektion Wien vor der Silvesternacht in Erinnerung rief, finden sich im Pyrotechnik-Gesetz eine ganze Reihe von Einschränkungen. So ist etwa das Zünden von Raketen (ab Kategorie F 2 – die Bandbreite reicht von F 1 bis F 4) und vielen gängigen Knallkörpern (Beispiel: Schweizerkracher, F 2) im Ortsgebiet verboten. Allein: Die Einhaltung dieser Regeln flächendeckend zu überwachen, würde die Kapazitäten der Behörden bei Weitem überfordern. Dazu kommt: Knallkörper werden im Schwarzhandel angeboten – trotz schwerpunktmäßigen Kontrollen der Exekutive im grenznahen Raum zwischen Österreich und Tschechien.

„Keiner hält sich daran“

Der oberösterreichische Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) – er kannte das 17-jährige Opfer persönlich – will nun eine Verschärfung der Pyrotechnik-Normen durch eine Expertenrunde diskutieren lassen. Im ORF-Radio Oberösterreich sagte Podgorschek, dass es bereits bestehende Regeln gebe, nur „keiner hält sich daran“. Ein Ansatz sei, dass künftig nur noch speziell geschulte Personen Feuerwerke veranstalten bzw. Silversteraketen zünden dürfen. Diesen Weg will etwa Schweden künftig beschreiten.

Der tragische Fall des 17-Jährigen war freilich nicht der einzige seiner Art: Auch auf niederösterreichischem Boden gab es zu Silvester zwei Schwerverletzte durch Pyrotechnik: Ein 25-jähriger Steirer erlitt eine Gesichtsverletzung, bei einem 18-jährigen Niederösterreicher war die Hand betroffen.

Indes hat die Wiener Städtische Versicherung jüngst vorgerechnet, dass die Silvesternacht die „schadensträchtigste Nacht des ganzen Jahres“ sei. Die Versicherung bezahle für Silvesterschäden (Unfälle, Brände etc.) fünf bis fünfeinhalb Millionen Euro pro Jahr. Und der Sprecher des Pyrotechnik-Handels, Christoph Riedl, hatte vor Jahreswechsel dazu aufgerufen, die Altersbeschränkungen für Feuerwerkskörper einzuhalten. (m. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2019)