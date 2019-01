Neuschnee sorgt für Sperren, Evakuierungen und einen Lawinenabgang

Nach dem Lawinenabgang bei der Schützingalm in Thumersbach bei Zell am See haben Rettungskräfte den verschütteten Skitourengeher am Samstagnachmittag unterkühlt, aber sonst unverletzt bergen können. Der Einheimische wurde von der Lawine komplett verschüttet, konnte aber selbst die Einsatzkräfte alarmieren. Die Einsatzleitung hatte während des gesamten Einsatzes Kontakt zum Verschütteten.

Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 13.00 Uhr alarmiert. Rettungshubschrauberteams hätten versucht, das Gebiet zu erreichen, mussten allerdings erfolglos abbrechen. Die Einsatzkräfte mussten gut eine Stunde zu Fuß zur Unglücksstelle gehen, informierte Maria Riedler von der Bergrettung Salzburg.

Die erste Truppe der Bergrettung habe den Lawinenkegel gesehen und hätte den Verschütteten auf rund 1.800 Meter Seehöhe dann auch rasch lokalisieren können, da seine Skistöcke aus dem Schnee herausgeschaut hätten. Der Verschüttete habe nach seiner Rettung sogar noch selbst abfahren wollen, die Einsatzkräfte hätten das aber nicht zugelassen und waren Nachmittag noch mit dem Geretteten auf dem Weg ins Tal.

Lawinengefahr in der Steiermark

Keine Entspannung ist auch in den von heftigen Schneefällen und Sturm betroffenen Gebieten in der Steiermark in Sicht gewesen. Die Ortschaft St. Johann am Tauern in der Gemeinde Pölstal wurden 14 Häuser wegen der großen Lawinengefahr evakuiert. Die Menschen wurden in der Gemeinde untergebracht. In Hohentauern sind rund 550 Personen eingeschlossen.

Es sind im Laufe des Tages mehrere Straßensperren dazugekommen. Laut einem Bericht der Landeswarnzentrale eben die Straße über den Triebenpass zwischen Trieben und St. Johann am Tauern (Bezirk Murtal), weiters die Verbindungsstraße zwischen Döllach und Ketten nahe Liezen und die Zufahrt nach Zwanzenbichl (Gemeinde Landl).

Am stärksten betroffen war in der Steiermark der Bezirk Liezen. Die Feuerwehren waren wie in den Vortagen mit etlichen Unwettereinsätzen beschäftigt. Dächer mussten freigeschaufelt, Fahrzeuge nach Unfällen geborgen werden. In den eingeschneiten Gemeindeteilen von Sölk arbeiteten die Feuerwehrleute an der Trinkwasserversorgung, weil die Hauptwasserleitung beschädigt war. Sorge bereitete den Feuerwehren, dass viele Hydranten eingeschneit waren. An die Bevölkerung erging daher der Appell, diese frei zu räumen, um im Brandfall bereitzustehen.

"Wir hoffen, dass wir morgen ein Zeitfenster von mehreren Stunden haben, um die Lage aus der Luft besser beurteilen zu können und eine bessere Einschätzung zu bekommen", ließ Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer (SPÖ) über einen Sprecher mitteilen.

Kilometerlanger Stau in Oberösterreich

Der starke Schneefall sorgte - ausgerechnet am Rückreisewochenende aus den Weihnachtsferien - vielerorts für Probleme im Straßenverkehr. In Oberösterreich behinderten laut Angaben des ÖAMTC hängen gebliebene Lkw den Verkehr auf der Innkreisautobahn (A8) Richtung Suben, mehrere Kilometer Stau waren die Folge. Behinderungen und Staus gab es auch auf der Westautobahn (A1) im Seengebiet.

Mit der Rückreise der Touristen aus den Skigebieten rollten auch in Salzburg die Kolonnen auf der Tauernautobahn (A10) ab dem Knoten Pongau Richtung Bayern teilweise nur langsam, vom Grenzübergang Walserberg reichte der Stau zeitweise bis über den Knoten Salzburg zurück. Es staute abschnittsweise auch auf der Loferer Straße (B178) und Salzachtal Straße (B311).

In Tirol brauchten Autofahrer unter anderem auf der Fernpass-Strecke (B179) Richtung Bayern etwa eine Stunde länger. Zusätzlich verschärft wurde die Situation durch zahlreiche Streckensperren wegen Lawinengefahr.

In der Steiermark wurde etwa die Ennstal Bundesstraße (B320) zwischen Trautenfels und Espang und in Wildalpen wurden die Straßen nach Hinterwildalpen und Rothwald gesperrt, ebenso die Hochschwabstraße nach Weichselboden. Hier sind nun rund 100 Personen eingeschneit. In Schladming wurden die Straßen ins Ober- und Untertal gesperrt. Weiters nicht passierbar ist die Straße zwischen Ober- und Unterlaussa in St. Gallen, der Koppenpass zwischen Bad Aussee und Obertraun (Oberösterreich) und im Bezirk Weiz der Pfaffensattel zwischen Semmering und Rettenegg.

Totalsperre A21

Die winterlichen Fahrbahnverhältnisse haben am Samstagvormittag zu einer Totalsperre der Wiener Außenring Autobahn (A21) in Niederösterreich geführt. Zahlreiche Lkw waren hängen geblieben, teilte die Asfinag in einer Aussendung mit. Die gesamte Länge der A21 zwischen dem Knoten Steinhäusl und dem Knoten Vösendorf wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt - mittlerweile aber wieder aufgehoben.

Die Mannschaften der Autobahnmeistereien Alland und Pressbaum standen mit 23 Fahrzeugen im Einsatz. Autofahrer konnten großräumig über die Donauuferautobahn (A22), die Stockerauer Schnellstraße (S5) und die Kremser Schnellstraße (S33) ausweichen.

Innsbruck streicht oder leitet Flüge um

Am Flughafen Innsbruck mussten wegen des Schneefalls mehrere Abflüge gestrichen werden - darunter auch nach den Drehkreuzen London und Frankfurt. Zahlreiche Flüge mit Ziel Innsbruck wurden umgeleitet. Passagiere wurden auf der Website des Airports aufgefordert, aufgrund der "zum Teil massiven Einschränkungen im Flugverkehr" sich vor einer Fahrt zum Flughafen bei der jeweiligen Airline zu erkundigen.

