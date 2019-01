Schnee löst Totalsperre auf A21 aus, Staus in Oberösterreich

Winterliche Fahrbahnverhältnisse haben am Samstagvormittag zu einer Totalsperre der Wiener Außenring Autobahn (A21) in Niederösterreich geführt. Zahlreiche Lkw waren hängen geblieben, teilte die Asfinag in einer Aussendung mit. Wie lange die Sperre auf der gesamten Länge der A21 zwischen dem Knoten Steinhäusl und dem Knoten Vösendorf in beiden Fahrtrichtungen dauern wird, war unklar.

Die Mannschaften der Autobahnmeistereien Alland und Pressbaum standen mit 23 Fahrzeugen im Einsatz. Autofahrer können großräumig über die Donauuferautobahn (A22), die Stockerauer Schnellstraße (S5) und die Kremser Schnellstraße (S33) ausweichen.

Kilometerlanger Stau in Oberösterreich

Im Oberösterreich behinderten laut Angaben des ÖAMTC hängen gebliebene Lkw den Verkehr auf der Innkreisautobahn (A8) Richtung Suben, mehrere Kilometer Stau waren die Folge. Behinderungen und Staus gab es auch auf der Westautobahn (A1) im Seengebiet.

Mit der Rückreise der Touristen aus den Skigebieten rollten auch in Salzburg die Kolonnen auf der Tauernautobahn (A10) ab dem Knoten Pongau Richtung Bayern teilweise nur langsam, vom Grenzübergang Walserberg reichte der Stau zeitweise bis über den Knoten Salzburg zurück. Es staute abschnittsweise auch auf der Loferer Straße (B178) und Salzachtal Straße (B311).

In Tirol brauchten Autofahrer unter anderem auf der Fernpass-Strecke (B179) Richtung Bayern etwa eine Stunde länger. Zusätzlich verschärft wurde die Situation durch zahlreiche Streckensperren wegen Lawinengefahr.

Innsbruck streicht oder leitet Flüge um

Amr Flughafen Innsbruck mussten wegen des Schneefalls mehrere Abflüge gestrichen werden - darunter auch nach den Drehkreuzen London und Frankfurt. Zahlreiche Flüge mit Ziel Innsbruck wurden umgeleitet. Passagiere wurden auf der Website des Airports aufgefordert, aufgrund der "zum Teil massiven Einschränkungen im Flugverkehr" sich vor einer Fahrt zum Flughafen bei der jeweiligen Airline zu erkundigen.

(APA)