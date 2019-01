Zählung: Stunde der Wintervögel

Heute noch kann sich jeder an der alljährlichen Wintervogelzählungbeteiligen. Die Aktion begeht heuer ihr Zehn-Jahr-Jubiläum, und sie funktioniert folgendermaßen: In einer frei wählbaren Stunde werden an einer Futterstelle, im Garten oder im Park die Vögel gezählt. Papier und Bleistift nicht vergessen. „Pro Vogelart“, so die von Birdlife Österreich gestellte Aufgabe, „wird die jeweils gleichzeitig gesichtete Höchstzahl gemeldet“. Auf der Website www.birdlife.at gibt es einen Link zur Onlinemeldung und eine genaue Anleitung, wie die Vogelzähler vorgehen sollen. Wer die Vogelnamen nicht kennt, lädt den Folder herunter, darauf finden sich die 16 häufigsten heimischen Wintervögel von Buntspecht bis Tannenmeise.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2019)