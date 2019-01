Kärntner Trafikant übergab keine Beute: Räuber ging wieder

Ein maskierter Mann hat am Samstag gegen 14.00 Uhr versucht, eine Trafik in Völkermarkt in Kärnten zu überfallen. Laut Polizei bedrohte er den 76-jährigen Inhaber wortlos mit einem Messer. Nachdem dieser aber keine Anstalten machte, dem Täter Bargeld oder sonstige Beute auszuhändigen, wusste der Maskierte offenbar nicht weiter. Er verließ die Trafik ohne Raubgut wieder.

