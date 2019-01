Lawinentote und Vermisste: Situation weiter kritisch

Die kritische Lawinensituation in vielen Teilen Österreich hat sich am Sonntag durch Vorfälle in Vorarlberg bestätigt: In Schoppernau im Bregenzerwald ist am Nachmittag zuerst ein Skifahrer bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Der Verschüttete soll von seinem Kollegen ausgegraben worden, aber noch an der Unglücksstelle verstorben sein, berichtet die Polizei. Bei dem Getöteten handelt es sich um einen 26 Jahre alten Mann. Er und sein Kollege waren im freien Gelände unterwegs. Wenige Stunden später ging auch im Ort Damüls eine Lawine ab, ein Deutscher konnte nur noch tot geborgen werden, berichtet der ORF.

Wegen des vielen Neuschnees – in den Tälern der Alpennordseite waren es von Samstagfrüh bis Sonntagfrüh 20 bis 60 Zentimeter, auf den Bergen bis zu 80 Zentimeter – ist die Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg am Sonntag flächendeckend auf die zweithöchste Stufe 4 gesetzt worden.

Im Tiroler Bezirk Kufstein warnt der Bezirkshauptmann sogar vor Spaziergängen im Wald: "Ich rate der Bevölkerung, dieser Tage auf Waldspaziergänge zu verzichten und generelle Vorsicht im Freien walten zu lassen", wird Christoph Platzgummer auf orf.at zitiert.

Vermisste in Salzburg und Niederösterreich

– APA Ähnliches gilt für Salzburg, wo Lawinenexperten damit rechnen, dass etwas weniger Schneefall von Sonntagnachmittag an die Situation etwas entspannen sollte. Die große Lawinengefahr (4) bleibe jedoch weiterhin bestehen, hieß es von der Salzburger Lawinenwarnzentrale – damit sei es auch in den kommenden Tagen lebensgefährlich, sich abseits von den gesicherten Pisten aufzuhalten. In St. Koloman im Tennengau sollen die Bewohner ihre Häuser wegen Lawinengefahr nicht verlassen. Schule und Kindergarten bleiben bis einschließlich Dienstag geschlossen. Seit Samstag werden in Abtenau im Tennengau zwei Schneeschuhwanderer vermisst. Eine erste Suchaktion am Samstagabend wurde wegen zu hoher Lawinengefahr abgebrochen und konnte aufgrund der Wetterlage auch am Sonntag nicht fortgesetzt werden.

Gerettet wurde hingegen in Zell am See ein Snowboarder, nachdem er eine Nacht im Freien verbracht hatte. Der 23-jährige aus Würzburg wurde Samstagnachmittag als vermisst gemeldet. Eine erste Suchaktion musste abgebrochen und Sonntagfrüh fortgesetzt werden. Kurz vor Mittag sah ihn dann ein Seilbahnmitarbeiter von einer Gondel aus mit einem Fernglas. In einer aufwendigen Aktion wurde der Mann in die Gondel hochgezogen und nach einer Erstversorgung unverletzt ins Tal gebracht. Die Nacht verbrachte er in einer selbst gebauten Schneehöhle unter einem Baum.

Auch in Niederösterreich ist das Lawinenrisiko groß (4) bis erheblich (3). Am Montag sollte sich die Lage laut Prognose leicht verbessern. Bei Hohenberg im Bezirk Lilienfeld wurde seit Sonntagvormittag inklusive Hubschrauber nach zwei vermissten Tourengehern gesucht. Die Rettungsaktion wurde am Abend abgebrochen und soll am Montag gegen 8 Uhr fortgesetzt werden. Bei den Abgängigen handelt es sich um Männer aus dem Bezirk Krems im Alter von 58 und 54 Jahren. Die angespannte Lawinensituation erschwert die Suche.

Touristen schieben Lawinensperre beiseite

In der Steiermark ist die Situation teilweise sehr angespannt, vor allem in der Obersteiermark, wo Lawinenwarnstufe 4 herrscht, in anderen Teilen des Bundeslandes gilt Stufe 3. „Die Lage bleibt absolut dramatisch“, sagte der stellvertretende Landeshauptmann und Katastrophenreferent Michael Schickhofer (SPÖ). Rund 2000 Menschen sind in mehreren Orten von der Außenwelt abgeschnitten.

Im Raum Wildalpen im Bezirk Liezen wollte das eine zwölfköpfige Touristengruppe allerdings offenbar nicht akzeptieren: Sie schoben das Sperrgitter zu einem lawinengefährdeten Bereich zur Seite und versuchten, abzureisen – eine Lawine verschüttete prompt die drei Autos. Rettungskräfte bargen die Urlauber unter hohem Risiko. Katastrophenreferent Schickhofer warnte daher eindringlich davor, die Sperren zu ignorieren – auch bei den Skipisten. „Die sind nicht zum Spaß da.“

Zug steckte vier Stunden fest

Straßensperren und Verkehrsbehinderungen gab es auch in anderen Teilen Österreichs: gesperrt waren unter anderem die B166 über den Pass Gschütt in Oberösterreich, der Arlbergpass in Vorarlberg, die Felbertauernstraße in Tirol oder die Katschberg Bundesstraße in Salzburg. Auch Bahnstrecken wurden gesperrt. In Leogang (Pinzgau) saßen 300 Reisende ab Sonntagfrüh vier Stunden in einem ÖBB-Nightjet fest, der wegen eines Baumes feststeckte. Die Strecke bleibt voraussichtlich bis Montagnachmittag gesperrt.

Auch die Stromleitungen sind betroffen: In Oberösterreich waren am Sonntag zeitweise 6000 Haushalte ohne Strom, in Niederösterreich waren in der Nacht auf Sonntag 8000 Haushalte (teils nur kurz) betroffen.

(APA/Red.)