Lawinensituation bleibt angespannt, Suche nach Vermissten läuft

Auch am heutigen Montag beeinträchtigen die großen Neuschneemengen vom Wochenende in weiten Teilen Österreichs Verkehr und das tägliche Leben - und es fallen weiterhin zumindest kleine Mengen an Neuschnee. In Salzburg sind noch Hunderte Haushalte ohne Strom, es gibt österreichweit Dutzende Straßensperren und in der Steiermark sind immer noch 2000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Schneefall und Sturm verhindern weiterhin, dass Hubschrauber zu ihnen fliegen können.

Die Lawinengefahr ist in weiten Teilen Österreichs auf der zweithöchsten Stufe (4 von 5), am Wochenende haben in Vorarlberg Lawinenabgänge zwei Tote gefordert. In Salzburg starb ein slowenischer Skifahrer, der im freien Gelände abseits der Pisten im Skigebiet von Zauchensee gestürzt und im mehr als einen Meter hohem Tiefschnee steckengeblieben sein dürfte.

Vier Vermisste

Die Bergretter geben sich bei den Einsätzen immer wieder auch selbst in Gefahr. In Niederösterreich läuft etwa seit Samstag - mit wetterbedingten Unterbrechungen - die Suche nach zwei Tourengehern. Montagfrüh wurde der Einsatz bei Hohenberg (Bezirk Lilienfeld) wieder gestartet, der geplante Einsatz zweier Hubschrauber ist aber vorerst aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse nicht möglich.

In Abtenau im Salzburger Tennengau werden seit Samstag zwei Schneeschuhwanderer vermisst. Wie die Bergrettung am Montag sagte, sind sie vermutlich von einer Lawine verschüttet worden. Eine große Suchaktion nach dem 28-Jährigen und der 23-Jährigen sei derzeit wegen der hohen Lawinengefahr und des schlechten Wetters nicht möglich, sagte der Bezirksleiter der Bergrettung Pongau, Wilfried Seidl, am Montag.

Im Folgenden die Situation in den betroffenen Bundesländern:

Vorerst keine Hubschrauberflüge in der Steiermark



Im Großteil der Obersteiermark war die Lawinengefahr am Montag unverändert auf der zweithöchsten Warnstufe ("groß") der fünfteiligen Skala. Da weiter Schneefall und Sturm herrschen, dürfte mit einer Entspannung sowie mit Hubschrauberflügen durch Polizei und Heer nicht zu rechnen sein. Rund 2000 Menschen waren nach wie vor abgeschnitten.



Die Lawinengefahr liegt in den Nordalpen oberhalb der Waldgrenze vom Dachstein bis zur Rax bei Stufe vier, in den Niederen Tauern bei Stufe drei ("erheblich"). Südlich der Mur-Mürzfurche und im Grazer Bergland wird die Lawinengefahr mit Stufe zwei ("mäßig") beurteilt. Es besteht auch hier weiterhin die Möglichkeit, dass sich sehr große Lawinen spontan lösen. Von Skitouren und von allen Bewegungen abseits von Straßen und gesicherten Skipisten wird eindringlich abgeraten. In den Hochlagen werden bis Montagabend 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee erwartet. In den Niederen Tauern und in den östlichen Gebirgsgruppen des Landes dürften es bis zu 20 Zentimeter sein. Die Lawinengefahr dürfte am Dienstag dann noch einmal ansteigen.

Salzburg: 1500 Haushalte ohne Strom



Auch im Bundesland Salzburg bleibt die Lage angespannt. Die Feuerwehren mussten seit Samstag fast 300 Mal ausrücken, um umgestürzte Bäume zu entfernen oder Fahrzeuge zu bergen. Auch bei der Stromversorgung gab es immer wieder Probleme. Aufgrund der enormen Schneemengen blleibt die Lawinengefahr praktisch im ganzen Bundesland groß, also Stufe 4 auf der fünfteiligen Skala.



Bei der Stromversorgung gibt es weiterhin große Probleme. Um etwa 9 Uhr waren laut Salzburg AG noch rund 1500 Haushalte ohne Strom. Diese Zahl ändere sich aber laufend, denn kaum seien an einem Ort die Schäden behoben, komme es wo anders zu einem neuen Problem, sagte eine Unternehmenssprecherin. Betroffen waren vor allem die Gemeinden Hintersee, Faistenau und Fuschl im Flachgau sowie Abtenau, St. Koloman und Annaberg-Lungötz im Tennengau.

Weiter Sturm und Neuschnee in Tirol



In Tirol herrscht ebenfalls weiterhin große Lawinengefahr, also "Stufe 4" der fünfteiligen Skala. Die "Hauptgefahr" stellen Neu- und Triebschnee dar, teilte der Lawinenwarndienst mit. Diese könnten an allen Expositionen und allgemein oberhalb der Waldgrenze sehr leicht ausgelöst werden. Mit Neuschnee und Wind würden die Triebschneeansammlungen weiter anwachsen, hieß es. Zudem seien zahlreiche mittlere bis große spontane Lawinen zu erwarten. Trockene Lawinen könnten vereinzelt tiefere Schichten der Schneedecke mitreißen und vereinzelt sehr groß werden, wurde gewarnt.



Lawinen könnten bis in Tallagen vorstoßen und exponierte Verkehrswege stellenweise gefährden. "Für Wintersport abseits gesicherter Pisten sind die Verhältnisse gefährlich. Unterhalb der Waldgrenze ist die Situation etwas günstiger", erklärten die Experten. Zuletzt fielen im Bundesland gebietsweise verbreitet 15 bis 30 Zentimeter Schnee, lokal auch mehr. Der Wind blies stark bis stürmisch.

Vorarlberg: Längerfristig keine Entspannung in Sicht



Die Lawinensituation in Vorarlberg, wo es am Wochenende bereits zwei Lawinentote gab, ist auch am heutigen am Montag weiter angespannt. Es herrscht oberhalb der Waldgrenzen landesweit große Lawinengefahr der Stufe 4 auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Unerfahrenen Wintersportlern wurde dringend geraten, die gesicherten Pisten nicht zu verlassen. Bereits die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Wintersportlers könnte eine Lawine auslösen, hieß es.



Zwar werde die Lawinengefahr bis Dienstag leicht abnehmen, dann beginne es jedoch erneut zu schneien. "Die Lawinengefahr wird somit im Tagesverlauf wieder ansteigen. Auch der Mittwoch bringt weitere Schneefälle", sah Pecl in den kommenden Tagen keine nachhaltige Entspannung der Lawinensituation.

Niederösterreich: Große Lawinengefahr, Hochkar geschlossen



Auch in den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich ist die Lawinengefahr über der Waldgrenze auf Stufe 4 der fünfteiligen Skala geblieben und damit "groß". In vielen weiteren Gebieten des Bundeslandes herrscht Stufe 3, also "erhebliche" Lawinengefahr, teilte der Warndienst Niederösterreich mit. Besserung ist am Dienstag laut Prognose nicht in Sicht.



Wegen der aktuellen Wetterlage sind die Hochkar Alpenstraße und die gesamte Skiregion laut einer Aussendung vom Montag wegen Lawinengefahr und Lawinensprengungen "bis auf weiteres geschlossen". Gäste, Mitarbeiter und Bewohner sollten noch im Laufe des Tages das Gebiet verlassen.





