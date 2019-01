OMV sucht in und um Wien nach Erdgas

Mit sogenannten Geophonen und Vibrationsfahrzeugen, die aussehen wie LKW und in den vergangenen Wochen so manchem ins Auge gestochen sein dürften, sucht das Öl- und Gasunternehmen OMV derzeit in und um Wien nach Erdgas. Dafür wird der geologische Untergrund auf einer Fläche von rund 1100 Quadratkilometern ausgemessen und soll Aufschluss darüber geben, ob in diesem Gebiet Erdgas vorhanden ist. Wie genau läuft die Suche ab? Und auf welchen Grundstücken? Bedeutet die Suche Lärm für Anrainer? Die wichtigsten Fragen und Antworten.