Schneemengen wie nur alle zehn Jahre

Wien. Es war nur eine kurze Pause, die der Schneefall eingelegt hat: Ab Dienstag geht es – vor allem an der Alpennordseite – weiter wie in den vergangenen Tagen: Mit ungewöhnlich starkem Schneefall, der dafür sorgen wird, dass sich die ohnehin schon außergewöhnlichen Schneemengen teils verdoppeln werden.



Schuld an dieser Großwetterlage ist ein sehr stabiles Hoch über den britischen Inseln, das derzeit keine atlantischen Tiefdruckgebiete mit milder Luft nach Mitteleuropa durchlässt (siehe Grafik unten). Somit gelangt derzeit keine milde, sondern nur feuchtkalte Luft über Nordeuropa nach Österreich. Eine „relativ eingefahrene Lage“, wie es Meteorologe Florian Pfurtscheller vom Wetterdienst Ubimet formuliert, die für enorme Schneemengen von bis zu einem Meter (in Tälern) und bis zu zwei Metern (in den Bergen) begleitet von sehr starkem Wind gesorgt hat.

>> Aktuelle Entwicklungen: Vermisste Schneeschuhwanderer tot gefunden



So viel Schnee in so kurzer Zeit sei durchaus ungewöhnlich: „Das kommt etwa alle vier oder fünf Jahre in dieser Form vor“, so Pfurtscheller. Noch außergewöhnlicher aber sei, dass sich das Szenario nun ab Dienstag wiederholt – auf die enormen Schneemengen also wieder sehr viel Neuschnee folgen wird. Das passiere laut Ubimet in dieser Form nur etwa alle zehn Jahre. In den Tälern „erwarten wir von Dienstag bis Donnerstag bis zu einem Meter Neuschnee, auf den Bergen eineinhalb bis zwei Meter“.

Das Hoch über den britischen Inseln sorgt dafür, dass keine warme Luft nach Mitteleuropa gelangt. Österreich bekommt – blauer Pfeil– feuchtkalte Luftmassen aus Nordeuropa ab. Die farbigen Flächen zeigen die Windstärke an. Rot bedeutet sehr starken (100 km/h), orange starken Wind (60 bis 90 km/h.) – Ubimet

Mit einer Entspannung der Lage ist also nicht zu rechnen – im Gegenteil: Die Lawinengefahr, die derzeit von Vorarlberg bis in die Steiermark fast durchgehend bei Stufe 4 liegt („groß“), könnte im Laufe der Woche in einigen Bundesländern auf die höchste, fünfte Stufe („sehr groß“) angehoben werden.

Der starke Wind – auch er kehrt nun mit bis zu 100 km/h in den Bergen zurück – hat für enorme Schneeverwehungen und damit für große Lawinengefahr gesorgt. „Ohne den Wind wäre es auf den Bergen nur halb so gefährlich“, so Pfurtscheller.

„Immense Verschärfung“

In Tirol und Salzburg rüstet man sich jedenfalls für die Lawinenwarnstufe fünf, die nur selten ausgerufen werden muss: In Salzburg war dies zuletzt 2009 und 1999 der Fall, auch in Tirol wäre es erst das dritte Mal innerhalb von 25 Jahren.

Durch die Neuschneemengen wird sich die Lage vor allem in Nordtirol „immens“ verschärfen, sagt der Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol, Rudi Mair, der auch eine „Katastrophensituation“ nicht ausschließt. Vorerst spricht man aber beim Land von „Vorsorgemaßnahmen“: Hubschrauber wurden angefordert, beim Bundesheer werden vier Lawineneinsatzzüge in Bereitschaft gesetzt.

„Wir sind“, sagt Bernhard Niedermoser, der Leiter des Salzburger Lawinenwarndienstes, „in den vergangen Tagen in den Winter katapultiert worden.“ Schneehöhen von bis zu 2,5 Metern in den Salzburgern Bergen „haben wir in den vergangenen 30 Jahren so früh im Winter noch nie gehabt.“ Niedermoser hält auch für Salzburg eine Anhebung der Lawinenwarnstufe ab Donnerstag für möglich.

Wintereinbruch in Österreich

Sperren und Sprengungen

Stufe fünf bedeutet: Sehr große Lawinen, die spontan – also ohne von Menschen ausgelöst zu werden – abgehen. Schon Lawinen der Stufe vier reichen aus, um Häuser zu zerstören – Sicherungsmaßnahmen sind in Salzburg in Vorbereitung, Sperren von Straßen und Skigebieten wahrscheinlich.

Auch zu Sprengungen von Lawinen wird es – auch bei Warnstufe vier – kommen. Welche Maßnahmen gesetzt werden, entscheidet die Lawinenkommission der jeweiligen Gemeinden, basierend auf den Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie (Zamg) und den Einschätzungen des Lawinenwarndienstes. „Österreich“, sagt Niedermoser, „ist da gut trainiert“.